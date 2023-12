Galaxy Enhance-X es una aplicación que ofrece funciones avanzadas de edición de fotos para los dispositivos Galaxy con One UI 6, la última versión de la interfaz de usuario de Samsung basada en Android 14. Entre estas funciones se encuentran el reducción de ruido, que mejora la calidad de las imágenes tomadas en condiciones de poca luz, y el soporte para el formato HEIF, que permite guardar las fotos con mayor calidad y menor tamaño.

Sin embargo, algunos usuarios han reportado problemas al usar Galaxy Enhance-X después de actualizar su dispositivo a One UI 6. Estos problemas incluyen cierres inesperados de la aplicación al intentar usar algunas de sus funciones o al editar fotos guardadas en formato HEIF. Samsung ha reconocido que está al tanto de los problemas y que está trabajando en soluciones que se lanzarán con una próxima actualización de Galaxy Enhance-X. Mientras tanto, hay varias soluciones que puedes aplicar.

Actualiza la app Galaxy Enhance-X y el móvil para solucionar el problema

La primera solución que deberías aplicar si Galaxy Enhance-X no funciona o se cierra sola en tu smartphone es actualizar la aplicación. Para ello, simplemente ve a la Galaxy Store, busca Galaxy Enhance-X y toca el botón Actualizar. Si no ves el botón de actualizar, es porque realmente no hay una actualización disponible. De cualquier forma, procura siempre mantener actualizada la app para tener las últimas correcciones de errores.

También es importante actualizar el sistema operativo de tu Samsung Galaxy, pues estas actualizaciones son necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Actualizar | Galaxy Enhance-X

Elimina la caché de Galaxy Enhance-X

Si no hay ninguna actualización disponible, entonces puedes solucionar el cierre repentino de Galaxy Enhance-X eliminando su memoria caché. Para borrar la caché, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes .

. Selecciona Aplicaciones .

. Busca y toca Galaxy Enhance-X en la lista.

en la lista. Presiona en Almacenamiento .

. Toca el botón Eliminar caché.

Una vez que hayas hecho eso, prueba a usar la aplicación de nuevo y comprueba si sigues teniendo cierres. Si es así, puedes intentar desinstalar e instalar la aplicación de nuevo. En caso de que nada solucione los problemas, tendrás que esperar a una actualización de Galaxy Enhance-X. Cuando se lance, la actualización estará disponible en la Galaxy Store.