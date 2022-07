Muchos usuarios presentan inconvenientes con las pantallas de sus móviles en algún momento. El problema del brillo en la pantalla es bastante común y puede ser fácilmente solucionado dependiendo de la causa. Si has estado teniendo problemas constantemente porque el brillo se altera por sí solo, no dejes de leer este artículo.

¿El brillo automático está activado?

Podrá sonar como una pregunta muy obvia, pero es necesario que cubramos todas las posibles causas. Si tu móvil tiene activada la opción de brillo automático, la luminosidad de la pantalla cambiará dependiendo de la cantidad de luz que reciba el sensor del móvil, bajando cuando esté en un lugar oscuro y subiendo si está en un lugar muy iluminado.

La opción del brillo automático sí ayuda a ahorrar energía y es excelente para proteger tus ojos. Sin embargo, si deseas deshabilitar esta opción y controlar el brillo de forma manual, siempre puedes presionar en el botón que dice Brillo automático en la cortina de notificaciones.

¿Revisaste los ajustes de la pantalla de bloqueo?

Esta causa también podría sonar algo obvia, pero es válida para aquellas personas que no están muy acostumbradas a manejar un smartphone. Tu móvil está diseñado para apagar la pantalla después de cierto tiempo y antes de apagarse por completo, el brillo baja automáticamente por unos segundos.

La mejor forma de evitar esto es alargar, o eliminar por completo, la opción de suspenderse automáticamente, para hacer eso, sigue los pasos a continuación:

Entra en Configuración .

. Ve a la sección de Pantalla de bloqueo .

. Escoge la opción de Suspender y marca el tiempo que quieres que dure encendida la pantalla antes de apagarse.

El modo Ahorro de batería también disminuye el brillo automáticamente

Una de las múltiples medidas que lleva a cabo el modo Ahorro de energía de tu móvil con la intención de alargar la duración del ciclo de carga es disminuir el brillo de la pantalla. Siempre que esté encendido este modo, es probable que el brillo baje por su cuenta, así que lo único que debes hacer para evitar que esto pase es desactivarlo.

Para desactivar el modo Ahorro de batería, lo único que necesitas hacer es bajar la cortina de notificaciones y presionar en el ítem en forma de batería que se muestra allí. Algunas veces no estará entre las primeras opciones, así que tienes que buscarlo bien.

¿El brillo está al máximo, pero aun así lo sigues viendo muy oscuro?

Puede que el brillo no se haya bajado, sino que simplemente no está adaptado a tus gustos. En caso de que este sea el problema, se puede arreglar fácilmente, solo es cuestión de hallar las configuraciones que más te gusten y para eso tenemos dos métodos muy sencillos que puedes intentar.

La temperatura, el modo nocturno y la paleta de colores también puede alterar tu percepción del brillo

En la sección de Configuración, específicamente en la opción de Pantalla, se te muestran diferentes opciones como elegir la paleta de colores, modificar el brillo, aplicar el modo nocturno y la temperatura de los colores. Si sientes que el brillo de tu pantalla es aún muy tenue, incluso estando al máximo, puedes jugar con estas opciones y conseguir un tono más brillante.

Para eso te recomendamos poner los colores en el tono por defecto y desactivar el modo nocturno.

Puedes solicitar ayuda de una app externa

Existen aplicaciones para calibrar el brillo y color de tu móvil de manera aún más avanzada, para cuando el mismo móvil no te brinda las opciones que deseas. Por ejemplo, la aplicación CF.lumen; una app que te permite personalizar de una forma más organizada los diferentes tipos de brillo y color que te puede ofrecer tu smartphone.

Vale la pena intentarlo si tu móvil no cuenta con estas opciones de manera integrada, la aplicación es completamente gratis y puedes conseguirla en la Play Store.

¿El brillo sigue descendiendo por sí solo y sin razón?

Te damos nuestra última respuesta obvia y a partir de aquí pasamos a algo más avanzado, lo prometemos. Antes de empezar a pensar que tu sensor de luz está en mal estado, intenta reiniciar tu móvil.

En caso de que no funcione un reinicio regular, puedes intentar con un Hard reset. Este método es un poco más radical, puedes dejarlo como una última opción si así lo deseas. Para realizar un Hard reset, lleva a cabo los siguientes pasos:

Apaga el móvil .

. Deja presionado el botón de Power y el botón de bajar volumen al mismo tiempo hasta que aparezca el logotipo de Android o de la marca del móvil.

hasta que aparezca el logotipo de Android o de la marca del móvil. Baja por el menú usando las teclas de volumen .

. Con el botón de Power selecciona la opción de Wipe data/Factory reset, luego selecciona Yes y por último Reboot system now.

Recuerda que este método es algo radical (elimina todos los datos y deja el dispositivo como vino de fábrica) y los pasos a seguir pueden variar dependiendo del modelo de tu móvil, así que si decides hacerlo te invitamos a buscar un tutorial específico para tu smartphone.

Si el problema persiste, es necesario empezar a pensar en el hardware

Si después de haber comprobado todos los ajustes necesarios el brillo continúa descendiendo por sí solo o no es acorde con la luz que está a tu alrededor, es momento de considerar la idea de que el sensor de luz no esté en buenas condiciones. Por suerte para ti, no tendrás que desarmarlo o llevarlo a un técnico para saber esto, por lo menos no todavía.

Antes puedes ejecutar algunas simples pruebas para determinar si el sensor de luz de tu dispositivo funciona o no. Estas pruebas se hacen con la ayuda de una app llamada Sensores multiherramienta y puedes conseguirla en la Play Store completamente gratis.

Para chequear tu sensor de luz con la aplicación Sensores multiherramienta, realiza los siguientes pasos:

Instala y abre la app .

. Presiona en la opción que dice Luz y amplía para ver el gráfico de desempeño.

Acerca y aleja el móvil de una fuente de luz para ver si el número del contador sube o baja.

Si al realizar esta prueba el número no sube cuando está cerca de la luz, probablemente tu sensor esté defectuoso. Tras ejecutar la prueba nos dimos cuenta de que el número puede llegar a ser superior a los 50000,00 Lux al poner el móvil directamente en frente de una bombilla de luz blanca.

Quizás el problema sean los accesorios

Si tu sensor está funcionando bien, puede que el problema esté en el protector de pantalla, la funda o incluso la misma pantalla. Intenta retirar la funda o el protector de pantalla para ver si esto evita las falsas lecturas del sensor.

Estos accesorios están muy cercanos al sensor de luz y quizás interrumpen su paso haciendo que las lecturas no sean muy precisas. Incluso algunas pantallas genéricas o de imitación que le hayamos instalado a nuestro móvil por alguna reparación pueden ser las que estén causando estas lecturas irregulares.

Por último, si ya has intentado todos los métodos que te hemos recomendado hasta ahora y aun así el brillo de tu móvil sigue fluctuando en contra de tu voluntad, es hora de que visites a un técnico. Esperamos haberte ayudado con tu problema, si conoces algún otro método que pueda reparar este fallo, te invitamos a compartirlo en la sección de comentarios.