Duplicar la pantalla de tu móvil Android es cada vez más fácil. En una TV utilizas Chromecast o Android TV, pero ¿y si necesitas duplicar la pantalla para que se vea en el coche aprovechando Android Auto? Eso también está resuelto y te vamos a explicar cómo duplicar la pantalla de tu móvil en Android Auto con AA Mirror Plus.

Android Auto no está diseñado para que veas vídeos, ya que se supone que estás conduciendo y no puede haber distracciones. Con AA Mirror Plus puedes hacer esto y mucho más. Esta aplicación no la vas a encontrar en Google Play pero es segura.

Tres sencillos pasos para duplicar la pantalla de tu móvil en Android Auto

Para duplicar la pantalla de tu móvil en Android Auto con AA Mirror Plus sigue los siguientes pasos:

Descarga el instalador AAAD a tu móvil.

Busca AAA Mirror Plus y descárgala a tu móvil. Con este instalador solo puedes hacer una descarga gratuita mensual , fíjate bien que seleccionas AAA Mirror Plus. Si quieres más descargas debes pagar una suscripción.

, fíjate bien que seleccionas AAA Mirror Plus. Si quieres más descargas debes pagar una suscripción. Abre la aplicación AAA Mirror Plus en el panel de control de tu coche. Se abrirán unos permisos en tu móvil que tienes que aceptar y listo.

AAA Mirror Plus también usa la grabación de pantalla y debes aceptar usar esto cada vez que pongas en funcionamiento la aplicación para ver la pantalla de tu móvil en el coche. El control táctil queda en el móvil, no funcionará desde Android Auto ni en la pantalla del coche.

Con esta aplicación puedes, por ejemplo, jugar a un juego en el móvil y que se replique en la pantalla del coche. También puedes tomar un “selfie” desde la pantalla del coche, ver vídeos de YouTube, hacer videollamadas y cosas como ver la TDT en Android Auto. Pero recuerda, estás conduciendo y no es seguro usar el móvil ni ver pantallas, por lo que te sugerimos hacer todo esto cuando el coche no esté en movimiento.