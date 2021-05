Hace unos meses, la red social del pajarito azul nos sorprendió con Twitter Spaces, un espacio al más puro estilo Clubhouse para Android. Y lo cierto es que las salas de audio de Twitter están funcionando realmente bien.

Un espacio donde podrás crear tus propias salas de audio, o participar en Twitter Spaces de otros usuarios para disfrutar de una experiencia diferente y muy divertida. Porque, para qué negarlo, la interacción mediante voz es más cercana. Aunque a veces no acaba como debería.

Y es que, si has llegado hasta aquí es muy posible que hayas bloqueado a un usuario de las salas de audio de Twitter por el motivo que sea. Igual te han faltado el respeto o la opinión política de una persona en particular te ha molestado y has decidido dejar de tener ningún tipo de contacto a través de esta red social.

Pero a veces tomamos decisiones en caliente de las que luego nos arrepentimos. Tranquilo, que si quieres desbloquear a alguien de las salas de audio de Twitter la solución es muy simple.

Así puedes desbloquear otro usuario en las salas de audio de Twitter

Como te hemos indicado, el proceso es sumamente fácil, por lo que en pocos segundos habrás solucionado ese bloqueo provocado por un arranque de ira o por la razón que sea. Además, el proceso es completamente reversible, por lo que si quieres volver a bloquear al usuario, tan solo tendrás que seguir el procedimiento habitual.

Lo primero que tienes que hacer es abrir tu cuenta de Twitter e ir a los Ajustes. Para ello, pulsa sobre las tres líneas horizontales que hay en la parte superior izquierda de la interfaz.

Se abrirá un desplegable con diferentes opciones. Pulsa sobre Configuración y privacidad.

Una vez dentro de Configuración y privacidad de tu cuenta de Twitter, pulsa sobre la opción Privacidad y seguridad.

Ahora dirígete a Cuentas bloqueadas

En este apartado deberías ver las cuentas que has bloqueado. Así que, para desbloquear a alguien de las salas de audio de Twitter, lo único que debes hacer es pulsar sobre Bloqueado.

Como habrás podido comprobar, este truco para Twitter Spaces te permitirá desbloquear a cualquier usuario de las salas de audio de forma muy simple. ¡No dudes en usarlo!