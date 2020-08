Para nadie es un secreto que los anuncios puedan llegar a ser una molestia en cualquier plataforma. Por suerte, en ocasiones existen maneras muy sencillas de eliminarlos. Y en esta oportunidad, te explicaremos cómo quitar los anuncios en Android TV (mientras se pueda).

Por si no lo sabías, Google avisó que colocaría elementos en la portada de los Android TV. Y ahora, en la pantalla aparece una fila inicial de recomendaciones que no se puede desinstalar. Es decir, la empresa cambió la interfaz con una fila de contenido recomendado que podría convertirse en un verdadero fastidio para ti.

¿Cómo son los nuevos anuncios en Android TV?

Estos anuncios de Android TV tienen contenido seleccionado por el equipo de Google y están dentro de un carrusel de imágenes que no puede quitarse. El carrusel es de gran tamaño, ocupa la primera opción de la parrilla y reproduce previews de una forma similar a la de Netflix.

El despliegue de estos anuncios empezó en los Estados Unidos, así que probablemente no puedas verlo si te encuentras en otro país. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo antes de que se haga oficial en todas partes del mundo.

Los anuncios están incluidos en la actualización de dos aplicaciones que usa Android TV: Android TV Home y Android TV Core Servicies. Aunque por el momento solo está disponible en los Estados Unidos, puedes forzar su desaparición haciendo lo siguiente:

Entra en Google Play desde tu Android TV.

Dirígete a las opciones y desactiva las actualizaciones automáticas.

Busca las apps recientemente instaladas, ubica “Android TV Home” y aprieta desinstalar.

¡Ya está! De esta forma habrás eliminado la actualización en la que se implementan los anuncios. Eso sí, es necesario destacar que Android TV Home es imprescindible en el sistema y que los servicios de Google Play la actualizarán en cualquier momento.

¿Te has dado cuenta? Eliminar los nuevos anuncios en Android TV es un proceso bastante sencillo. Sin embargo, habrá un momento en el que no podrás hacer nada al respecto y tendrás que lidiar con ellos aunque no lo quieras.

Por otro lado, te invitamos a ver este tutorial que explica cómo instalar un APK en Android TV. Además, también podrías crear tu propio cine con estos proyectores de Android TV. ¡Sácale el máximo provecho a este sistema operativo!

Fuente | 9to5Google