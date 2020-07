Un proyector es de las mejores compras que puedes hacer, especialmente si te gusta ver películas en casa con tu pareja, amigos o familiares. Por sí solos son un gadget increíble, pero ¿qué sucede si le añades Android TV a esa ecuación? Una mezcla perfecta.

Las posibilidades que desbloquea este sistema operativo hacen de un proyector una adquisición aún más valiosa. Sin embargo, no cualquier opción vale la pena, te presentamos los tres mejores proyectores con Android TV que puedes tener contigo.

¿Qué ventajas ofrece un proyector con Android TV?

Sin entrar siquiera en el sistema operativo, un proyector es como tener un televisor de muchas pulgadas, pero con la ventaja de que puedes llevarlo a todos lados cómodamente. Con las condiciones adecuadas tienes prácticamente un cine portátil, que puedes disfrutar en cualquier lugar con tus amigos.

Pero un proyector con Android TV va más allá. Primero, porque se convierte automáticamente en una extensión de tu móvil, gracias al Chromecast integrado. Pero lo mejor es que también puede usarse independientemente para hacer muchísimas cosas.

Al tener Android TV, inmediatamente tu proyector obtiene acceso a miles de aplicaciones fantásticas y juegos que están en la Play Store. Puedes jugar, ver películas y series, navegar por Internet, hacer tareas, y cualquier cosa que te ocurra, hasta exprimir Android TV al máximo con estos trucos.

Incluso puedes instalar APKs de Android estándar en Android TV. En fin, los límites se vuelven difusos entre tantas opciones para disfrutar, ya que básicamente tienes frente a ti un móvil con una pantalla gigante.

Pero, ¿cuáles son los mejores proyectores con Android TV del mercado?

Xiaomi Mi Laser, un proyector de tiro ultracorto capaz de proyectar una pantalla de hasta 150 pulgadas

Este proyector profesional es de los mejores proyectores de Xiaomi, y tiene un brillo de nada menos que 5000 lúmenes. Con esa potencia, el Mi Laser funciona incluso de día con las ventanas abiertas, algo de lo que pocos proyectores pueden alardear.

Además, al ser un proyector de tiro ultracorto, este dispositivo es capaz de proyectar una pantalla de 42 pulgadas con 5 cm de separación de la pared. ¿Te parece poco? Entonces sepáralo hasta 50 cm y obtendrás una pantalla gigante de 150 pulgadas. ¿Te sigue pareciendo poco? Entonces mira sus especificaciones y luego hablamos:

Óptica DMD de 0,47 pulgadas con resolución nativa Full HD (1920 x 1080), reproducción de contenido 4K, HDR , NTSC 85% y contraste 3000:1.

(1920 x 1080), reproducción de , NTSC 85% y contraste 3000:1. Factor de proyección 0,233:1 capaz de proyectar una pantalla de 42 a 150 pulgadas (recomendado a partir de 80″).

(recomendado a partir de 80″). Fuente de iluminación ALPD 3.0 capaz de ofrecer 5000 lúmenes .

. Procesador Amlogic T962X de cuatro núcleos a 1.5 GHz, 2 GB de RAM LPDDR4 y 16 GB de almacenamiento.

de cuatro núcleos a 1.5 GHz, 2 GB de RAM LPDDR4 y 16 GB de almacenamiento. Sistema operativo Android TV 8.1 con Google Play y Chromecast integrado.

con Google Play y Chromecast integrado. Mando a distancia con control por voz compatible con el asistente de Google .

. Sonido Dolby y DTS , con dos altavoces de frecuencia completa y dos para sonidos agudos.

, con dos altavoces de frecuencia completa y dos para sonidos agudos. Conectividad WiFi AC de doble banda, Bluetooth 4.0, 2 x HDMI 2.0, HDMI 2.0 ARC, puerto Ethernet, entrada óptica de audio (SPDIF), jack de audio de 3,5 mm, entrada AV de 3.5 mm, 2 x USB 3.0 y más.

Este es el mejor proyector que puedes comprar en este momento, aunque seguro piensas que cuesta un pastizal. Pero no es así, porque el Xiaomi Mi Larser puede ser tuyo por 1800 euros con envío gratis y garantía en España. Visto de esa manera no parece nada económico, pero otras marcas no ofrecen nada igual por debajo de los 2500 o 3000 euros.

XGIMI Halo, un proyector portátil con resolución Full HD y autonomía de 4 horas

La siguiente recomendación de esta lista es un proyector muy curioso, ya que tiene su propia batería interna. Esto es algo muy poco común en un dispositivo de este estilo, ya que consumen mucha energía. Sin embargo, el XGMI Halo no teme a eso, e incluye una batería de 17100 mAh capaz de otorgarle hasta 4 horas de autonomía en modo de ahorro energético.

Esto es un tiempo suficiente para ver cualquier película, lo que hace de este proyector un dispositivo ideal para llevarlo a todos lados. ¿Imaginas las posibilidades? Podrás conectarlo en tu patio sin necesidad de usar una extensión eléctrica, o en cualquier lugar que se te ocurra. El XGIMI Halo es capaz de ofrecer una pantalla de 72 pulgadas a una distancia de 2 metros, lo que está muy bien. Es un dispositivo muy completo, y si no nos crees mira sus especificaciones:

Óptica DMD de 0,33 pulgadas con resolución nativa Full HD (1920 x 1080), reproducción de contenido 4K y HDR .

(1920 x 1080), reproducción de . Factor de proyección 1,2:1 capaz de proyectar una pantalla de 30 a 300 pulgadas (recomendado de 72 a 100″).

(recomendado de 72 a 100″). Fuente de iluminación LED capaz de ofrecer 800 lúmenes .

. Procesador Amlogic T950X2 de cuatro núcleos a 1.9 GHz, 2 GB de RAM LPDDR4 y 16 GB de almacenamiento.

de cuatro núcleos a 1.9 GHz, 2 GB de RAM LPDDR4 y 16 GB de almacenamiento. Sistema operativo Android TV 9.0 con Google Play y Chromecast integrado.

con Google Play y Chromecast integrado. Mando a distancia con control por voz compatible con el asistente de Google .

. Dos altavoces Harman Kardon de 5W .

. Conectividad WiFi AC de doble banda, Bluetooth 4.2, HDMI 2.0, jack de audio de 3,5 mm, USB 2.0 y más.

El XGIMI Halo está disponibles en Amazon a un precio de 800 euros con envío gratis y garantía. Es una gran compra, y XGIMI es una marca tan increíble y fiable que ha ganado más de 28 premios internacionales en los últimos 6 años.

Xiaomi Mi Smart Compact, el proyector perfecto para montarte un cine en casa por poco más de 400 euros

Este proyector es un viejo conocido en estas tierras androidphoricas, ya que hicimos un análisis del Mi Smart Compact hace tiempo. Con ese artículo nos dimos cuenta de algo, este dispositivo es bueno, bonito y barato, y no puede faltar en ninguna lista de recomendaciones.

Sus especificaciones dan para todo, ya que ofrece cosas como resolución Full HD, es capaz de proyectar una pantalla de hasta 200 pulgadas, y su sonido es bastante decente. Como dice el título, es un proyector con Android TV ideal para montarte un cine de gran calidad en casa sin gastar demasiado dinero. Este es su resumen de características para que lo conozcas mejor:

Óptica DMD de 0,33 pulgadas con resolución nativa Full HD (1920 x 1080), reproducción de contenido 4K, HDR10 y NTSC 85%.

(1920 x 1080), reproducción de y NTSC 85%. Factor de proyección 1,2:1 capaz de proyectar una pantalla de 40 a 200 pulgadas (recomendado de 60 a 120″).

(recomendado de 60 a 120″). Fuente de iluminación LED capaz de ofrecer 500 lúmenes .

. Procesador Amlogic T962X de cuatro núcleos a 1.5 GHz, 2 GB de RAM LPDDR3 y 16 GB de almacenamiento.

de cuatro núcleos a 1.5 GHz, 2 GB de RAM LPDDR3 y 16 GB de almacenamiento. Sistema operativo Android TV 9.0 con Google Play y Chromecast integrado.

con Google Play y Chromecast integrado. Mando a distancia con control por voz compatible con el asistente de Google .

. Sonido Dolby y DTS , con dos altavoces de 5W.

, con dos altavoces de 5W. Conectividad WiFi AC de doble banda, Bluetooth 4.0, HDMI 2.0, jack de audio de 3,5 mm, USB 2.0 y más.

El Xiaomi Mi Smart Compact puede ser tuyo por apenas 426 euros con envío gratis y garantía en España. Si buscas un proyector con Android TV económico, no le des vueltas en la cabeza y ve a por este, pues no encontrarás nada mejor.

¿Te ha gustado alguno de los 3?