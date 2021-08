Como ya sabes, la nueva plataforma para alojar vídeos conocida como Stardeos aún no cuenta con su app oficial, y no hay ninguna APK que funcione como tal. Sin embargo, eso no significa que no haya una forma mucho más rápida de acceder a Stardeos sin tener que abrir el navegador y buscar la URL cada vez.

Basta con crear un acceso directo a Stardeos en tu escritorio del móvil para entrar cuando quieras con solo darle a un icono. Así podrás tener siempre a mano el enlace al nuevo proyecto de Dalas Review para creadores de contenido en vídeo. ¡Aprovecha este mini tutorial!

Cómo crear un acceso directo a Stardeos en tu móvil Android

Crear una acceso directo a la página web que quieras en Android es muy sencillo. ¡Te lo enseñamos paso a paso!

Entra a Stardeos.com desde tu navegador predeterminado. Abre el menú del navegador dándole al icono de los tres puntitos que verás en la esquina superior derecha. Elige la opción “Añadir a pantalla de inicio”. Escribe el nombre con el que quieres guardar el icono en tu escritorio. Nosotros le hemos puesto “Stardeos”. Dale a “Añadir”.

¡Listo! Tal y como te indica en el mensaje emergente que puedes ver en la parte de abajo de la pantalla, ya tienes tu acceso directo a Stardeos en tu móvil. Lo encontrarás entre las apps que tienes instaladas en el teléfono, encima de tu fondo de pantalla.

Ahora, cuando quieras entrar a Stardeos, ya no tendrás que ir al navegador y buscar manualmente la URL de Stardeos para acceder. ¡Basta con hacer clic en el icono del acceso directo para ir a la web!

En este tutorial, hemos utilizado Google Chrome como navegador predeterminado. Sin embargo, ¡no te preocupes! El procedimiento para crear un acceso directo es prácticamente igual para todos los navegadores de Android.

Ya sabes, siempre hay una manera de hacer que cualquier cosa sea más fácil. ¡Y aquí estamos nosotros para ayudarte a encontrarla!