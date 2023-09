Si te gusta escuchar música o ver vídeos en tu móvil, pero no quieres molestar a los demás, una opción es usar auriculares Bluetooth. Pero, ¿qué pasa si quieres compartir esa experiencia con otra persona? ¿Es posible conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en el mismo móvil?

La respuesta depende de varios factores, como el tipo de auriculares, el modelo de móvil y la versión de Bluetooth que tenga. En este artículo te explicamos las diferentes formas de conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en tu móvil y los requisitos que necesitas para hacerlo.

Sí puedes conectar dos auriculares Bluetooth en un móvil, pero si cumples estos requisitos

Para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en tu móvil es necesario tener un dispositivo que cuente con Bluetooth 5.0 o superior. No es que el Bluetooth 5.0 incluya esta función, pero fue el primer estándar que hizo posible que Samsung la implementará por primera vez en un móvil con el Galaxy S8.

Esta versión de la tecnología inalámbrica Bluetooth fue la primera que permitió transmitir audio a dos dispositivos al mismo tiempo, sin pérdida de calidad ni sincronización, a pesar de que no es una de sus novedades.

¿Qué quiere decir eso? Pues que, aunque tengas un móvil con Bluetooth 5.0, es posible que tu dispositivo no admita la conexión de dos auriculares Bluetooth al mismo tiempo. Y es que, al fin y al cabo, todo depende de la implementación del fabricante. Si el fabricante de tu móvil no añadió la función de doble conexión Bluetooth para audio, no será posible conectarle dos auriculares a la vez.

No hemos encontrado una lista de móviles compatibles con la transmisión dual de audio Bluetooth, pero podemos asegurarte que todos los móviles Samsung de gama alta soportan esta función. Si no estás seguro de si tu móvil podría soportarla o no, simplemente sigue el siguiente tutorial y compruébalo tú mismo.

Cómo conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en el móvil

Para conectar dos auriculares a la vez en tu smartphone, solo tienes que seguir estos pasos:

Enciende los auriculares Bluetooth y ponlos en modo de emparejamiento .

. En tu móvil, ve a Ajustes > Conexiones > Bluetooth y activa el interruptor.

y activa el interruptor. Dentro de la opción Bluetooth, selecciona el primer par de auriculares al que quieres conectarte.

al que quieres conectarte. Una vez emparejados, conecta los segundos auriculares Bluetooth de la misma forma .

. Desliza hacia abajo la barra de notificaciones y selecciona Salida multimedia .

. Activa la salida multimedia para los dos auriculares conectados.

De esta forma, podrás escuchar el mismo audio en ambos auriculares al mismo tiempo. También puedes aprovechar esta función para enviar la música de tu teléfono a unos auriculares Bluetooth y a unos altavoces Bluetooth a la vez.

Notarás algo de lag o retraso en la llegada del audio a tus oídos, pero es normal dado a la complejidad de la función. No puedes hacer nada al respecto, así que te recomendamos solo usar la conexión dual para escuchar música con alguien más y no para ver vídeos.

Mi móvil conecta dos auriculares Bluetooth a la vez, pero solo suena uno

Cabe aclarar que este tutorial lo hicimos con un móvil Samsung de gama alta, por lo que puede que no funcione con smartphones de otras gamas o marcas. Si tu smartphone no te permite elegir la salida multimedia o de audio al conectar dos auriculares, significa que no soporta la transmisión dual de audio Bluetooth.

Intentamos hacer lo mismo con un móvil Xiaomi de gama media y, a pesar de que pudimos conectarle exitosamente dos pares de auriculares Bluetooth, el audio solo se escuchaba en uno. Buscamos y probamos distintas funciones, pero ninguna de ellas nos permitió habilitar la salida de audio para los dos auriculares. Además, ninguna aplicación en la Google Play Store pudo hacer funcionar los dos auriculares Bluetooth a la vez.

Otros métodos para conectar varios auriculares a la vez en tu móvil

Si tu móvil no tiene Bluetooth 5.0 o superior, o simplemente no soporta la transmisión dual de audio Bluetooth, no te preocupes. Hay otras formas de conectar dos pares auriculares Bluetooth a la vez en tu móvil. La más fácil y práctica es usar un emisor Bluetooth, que es un dispositivo que se conecta al puerto de audio de tu móvil y que genera dos señales Bluetooth independientes.

Para usarlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Activa el emisor Bluetooth y ponlo en modo de emparejamiento.

y ponlo en modo de emparejamiento. Enciende los auriculares Bluetooth y ponlos en modo de emparejamiento.

y ponlos en modo de emparejamiento. Empareja cada auricular con el emisor Bluetooth siguiendo las instrucciones del fabricante.

siguiendo las instrucciones del fabricante. Conecta el emisor Bluetooth al puerto de audio de tu móvil. ¿Qué hago si mi móvil no tiene puerto de audio, solo USB-C? Entonces tendrás que comprar este otro accesorio: adaptador USB-C a jack de 3.5 mm.

De esta manera, será posible escuchar el mismo audio que sale del móvil en ambos auriculares a la vez. Un emisor Bluetooth es un accesorio relativamente económico que puedes encontrar en tiendas online como Amazon. Aquí te dejamos uno de los mejores que puedes comprar por solo 29,99 euros:

Ahora bien, si no te importa usar cables, hay una opción aún más simple para conectar dos auriculares a la vez en tu móvil. Se trata de usar un separador de jack, un adaptador que tiene una entrada de audio y dos salidas.

Para utilizarlo, solamente tienes que conectar el separador de jack al puerto de audio de tu móvil y luego conectar cada auricular al separador de jack. Será un poco engorroso manipular el móvil con varios cables conectados a él, pero seguramente este accesorio te resultará de mucha utilidad en ocasiones puntuales. Consíguelo en Amazon por 6,78 euros:

Como has visto, hay varias formas de conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en tu móvil. La más sencilla es tener un dispositivo con Bluetooth 5.0 o superior compatible con esta función, pero también puedes usar un emisor Bluetooth o un separador de jack si tu móvil no tiene esa versión.

Esperamos que este artículo te haya sido útil y que puedas disfrutar de tu música o vídeos favoritos con quien quieras.