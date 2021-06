El gigante de la música en streaming no para de mejorar su popular app para hacerla aún más útil y funcional. Hace poco te hablamos de la llegada de los audiolibros de Spotify, y ahora le toca el turno a Only You de Spotify, una nueva función donde podrás ver tu música preferida y compartirla en las historias de Instagram.

Cada año la plataforma de música en streaming lanza Spotify Wrapped, donde podemos ver cuáles han sido las canciones y álbumes que más hemos escuchado del año. Una herramienta muy interesante y que es un éxito rotundo entre los usuarios de este servicio musical. Y por este motivo Spotify ha presentado Ony You.

A través de esta nueva función vas a poder saber cuáles son tus rutinas musicales dentro de esta plataforma. A través de una interfaz muy simple e intuitiva podrás ver cuáles han sido nuestros artistas y canciones más escuchadas, además de poder crear listas de reproducción personalizadas basadas en nuestros gustos. ¿Lo mejor de todo? Que puedes compartir el Only You de Spotify a través de las stories de Instagram.

Cómo compartir Spotify Only You en Instagram



Lo primero que debes saber antes de compartir tu Only You de Spotify a través de las historias de Instagram, es dónde está la nueva función de la plataforma de música en streaming.

Y para encontrar Only You solo has de ir a la página principal de Spotify para que veas esta nueva sección. Al pulsar sobre ella verás que, igual que con Wrapped, aparecerán diferentes diapositivas con nuestras rutinas musicales, pudiendo ver el artista que más hemos escuchado a lo largo de los últimos seis meses.

También verás diapositivas interactivas en las que podremos elegir a qué artistas invitaríamos a nuestra casa. Y ojo, que tras seleccionarlos, Spotify te hará una lista personalizada con sus mejores canciones.

Ahora que ya conoces cómo funciona esta herramienta, te vamos a contar la forma de compartir tu Only You de Spotify a través de las historias de Instagram. Y el proceso es tan sencillo como esperar a que acabe cada animación. En ese momento aparecerá un botón que pone “Compartir esta historia”.

Lo único que debes hacer es pulsar sobre dicho botón y en el desplegable que aparece seleccionar Historias de Instagram. Una vez hayas realizado esta acción, se abrirá el menú de las Stories para que puedas añadir texto, stickers y lo que te apetezca. Una vez hayas acabado, solo tendrás que publicar tu Only You de Spotify para que tus amigos y seres queridos sepan cuáles son tus artistas y canciones preferidos.