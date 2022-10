Actualmente, existen varias plataformas que te permiten ver tus películas y series favoritas por Internet, entre estas, se encuentran Netflix y Disney+. Sin embargo, la plataforma ideal para ver deportes y que tiene una gran cantidad de suscriptores es Star Plus.

Desafortunadamente, esta plataforma no se encuentra disponible para todos los países del mundo. Pero, existe una forma muy fácil de lograr ver el contenido de Star Plus las veces que quieras y desde cualquier lugar. Así que te indicaremos en este artículo cómo ver Star Plus desde Estados Unidos.

¿Cómo ver Star Plus desde Estados Unidos?

Una de las características que limita al público de Star Plus es que tiene bloqueos por geolocalización. Su contenido no se encuentra disponible para todos los rincones del mundo. No obstante, la solución a esto es muy fácil: utilizar una VPN que altere tu dirección IP. Para hacerlo, debes seguir los siguientes pasos:

Para comenzar, elige la VPN de tu preferencia.

Instala y abre la VPN en el dispositivo donde verás Star Plus.

donde verás Star Plus. Selecciona el servidor en la VPN, el cual debe estar en Latinoamérica.

Finalmente, ingresa a la página web de Star Plus. Asegúrate de tener una suscripción activa. Si tienes una, puedes suscribirte pagando con PayPal o pedirle a un amigo en América Latina que se suscriba por ti.

Acceder | Star Plus

¿Qué puedes ver en Star Plus?

Lo que más atrae a los suscriptores de Star Plus a esta plataforma es que tiene mucho contenido que ver, sobre todo, si hablamos de deportes. Usando tu suscripción de Star Plus podrás ver torneos deportivos en vivo de La Liga, NFL, NBA, UEFA Champions League, UFC y mucho más.

No obstante, esto no es lo único que ofrece esta plataforma, sino que también podrás ver series geniales como Los Simpsons, Family Guy, The Walking Dead y otras.

¿Star Plus está disponible para cualquier dispositivo?

La plataforma de Star Plus es compatible con cualquier dispositivo, por lo que lo más importante será que la VPN esté disponible para el dispositivo que utilices. Mientras esto sea de esa manera, podrás acceder sin problemas.

Además, deberás asegurarte de colocar un país de Latinoamérica disponible en la VPN para ver Star Plus.

¿En qué países está disponible Star Plus?

Star Plus es un complemento de Disney+ que se lanzó en agosto del año 2021, específicamente para Latinoamérica. Por tanto, el servicio solo está disponible en los países que conforman esta región.

Entonces, los países donde está permitida la plataforma y el contenido de Star Plus son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Beneficios de utilizar una VPN: no solo te servirá para ver Star Plus

Las VPN te permiten ocultar tu dirección IP, lo cual es un gran beneficio al momento de ingresar a páginas web que no están permitidas en tu país (como es el caso de Star Plus). Sin embargo, este no es el único beneficio que tiene hacer uso de este tipo de herramientas, sino que también se encuentran los siguientes:

Las VPN te permiten entrar a páginas web con total seguridad. Ningún otro usuario podrá saber quién eres o qué haces. Además, el cifrado de las VPN es casi inaccesible, por lo tanto, los hackers no podrán acceder a tu información personal.

También podrás olvidarte de los bloqueos que imponen las páginas del Estado, sitios de empleo o universidades, mejor conocidos como Firewall.

del Estado, sitios de empleo o universidades, mejor conocidos como Firewall. Permite desbloquear el contenido de Internet que no se encuentre disponible en tu país.

Como puedes ver, las VPN son la mejor opción para poder acceder a contenido que por alguna razón no se encuentre disponible en tu país. Así que, usándolas, podrás ver Star Plus desde Estados Unidos sin problemas. ¡Mucho éxito!