En el mundo de la música, Spotify se ha convertido en un gigante que ha transformado la forma en que escuchamos y compartimos nuestras canciones favoritas. Pero más allá de ser simplemente una plataforma de streaming, Spotify ha evolucionado para convertirse en una auténtica red social musical.

Hoy en día, el servicio ofrece un espacio que no solo nos permite explorar nuestra propia biblioteca musical, sino que también nos sumerge en las preferencias y descubrimientos musicales de nuestros amigos.

Además de la posibilidad de subir tu propia música y crear listas de reproducción, es posible saber qué canciones, álbumes y playlist están escuchando tus amigos. Esto crea una sensación de pertenencia y colaboración musical en un mundo donde las personas están más conectadas entre sí.

Si quieres saber cómo ver lo que escuchan tus amigos en Spotify y descubrir un mundo de posibilidades musicales que enriquecerán tu experiencia, entonces continúa leyendo.

Para empezar a descubrir la música que tus amigos están disfrutando en Spotify, necesitas realizar algunos pasos sencillos. En primer lugar, es importante destacar que la función para ver la actividad de tus amigos en Spotify se encuentra disponible para la versión de escritorio. Sin embargo, como veremos más adelante, existen indicios de que Spotify está trabajando en una solución móvil.

Para empezar es importante que conectes tu cuenta de Spotify a tu cuenta de Facebook. Esto permitirá que Spotify acceda a tus amigos de Facebook y les sigas en la plataforma.

Una vez que hayas conectado tus cuentas de Spotify y Facebook, es hora de habilitar la visualización de la actividad de amigos.

Para que tus amigos también puedan ver lo que estás escuchando, debes habilitar el botón correspondiente.

Ahora que has conectado tus cuentas y habilitado las opciones necesarias, estás listo para seguir a tus amigos en Spotify y ver lo que están escuchando en directo.

Ahora podrás ver la actividad musical de tus amigos y descubrir nueva música basada en sus gustos y preferencias. Pero, ¿qué pasa si algunos de tus amigos no tienen una cuenta de Facebook asociada a su cuenta de Spotify? No te preocupes, también hay una solución para eso.

Es posible que algunos de tus amigos no utilicen Spotify con una cuenta de Facebook, pero aún puedes seguirles y ver su actividad musical de la siguiente manera:

Actualmente, la función de ver la actividad de amigos en Spotify está limitada a la versión de escritorio. Sin embargo, hay buenas noticias: Spotify está en proceso de desarrollar una nueva pestaña llamada «Amigos» para su aplicación móvil.

Esta pestaña funcionará de manera similar a la versión de escritorio, lo que permitirá a los usuarios ver qué pistas o álbumes están escuchando tus amigos en tiempo real o la última canción que reproducen.

PUMPED about this new friends tab on Spotify

Imagine if there was the ability to share songs with friends in-app… pic.twitter.com/ftSRxtOWas

— Danny + Desatnik🇨🇦 (@datkeed) January 22, 2023