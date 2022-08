Aunque no lo parezca para muchos, la empresa Amazon.com, Inc. ha existido desde 1995, y en 2011 abrió sus puertas en España. Con tantos años a sus espaldas no es de extrañar que muchos usuarios tengan una larga relación con el sitio, e incluso tener cientos de compras. ¿No sería guay regresar al pasado y ver tus primeras compras en la página? ¿Recordar ese primer objeto y el sentimiento de comprarlo por Internet? Pues prepárate para algo de nostalgia, porque puedes hacerlo.

Cómo ver la primera compra que hiciste en Amazon

Por si no lo sabías, Amazon almacena tu historial de pedidos en su base de datos. Puedes ocultarlos, pero no puedes eliminarlos. En este sentido, en el historial encontrarás todos tus pedidos, incluyendo la primera compra que hiciste en Amazon, así hayan pasado muchos años de ello. Dicho historial lo puedes visualizar desde la página web o desde la aplicación para móviles.

Cómo ver tu primera compra en Amazon desde la página web

Ingresa a Amazon e inicia sesión en tu cuenta.

Presiona el botón Devoluciones y Pedidos que se encuentra en la esquina superior derecha.

que se encuentra en la esquina superior derecha. Se mostrará una lista de tus pedidos realizados recientemente.

Presiona el menú desplegable que se encuentra al lado de «X pedidos realizados en».

que se encuentra al lado de «X pedidos realizados en». Selecciona el año más antiguo de la lista.

de la lista. Se mostrará los pedidos que realizaste ese año.

Desplaza la página hasta abajo para encontrar tu primer pedido.

Ahora que encontraste tu primer pedido, también puedes presionar Ver los detalles del pedido para visualizar cosas como la dirección de envío, cuánto pagaste por él y el método de pago que usaste.

Cómo ver tu primera compra en Amazon desde la aplicación para móviles

Abre la aplicación de Amazon en tu móvil e inicia sesión en tu cuenta.

en tu móvil e inicia sesión en tu cuenta. Pulsa el botón de perfil que está en la parte inferior, segundo desde la izquierda.

que está en la parte inferior, segundo desde la izquierda. En la nueva pestaña, pulsa Mis pedidos que se encuentra en la parte superior.

que se encuentra en la parte superior. Al lado de la barra de búsqueda de pedidos, presiona Filtrar.

En la sección «Filtrar por fecha de pedido», selecciona el año más antiguo de la lista.

de la lista. Pulsa el botón Aplicar . Se te mostrará los pedidos que realizaste ese año.

. Se te mostrará los pedidos que realizaste ese año. Desliza hacia abajo para encontrar tu primer pedido .

. Pulsa en tu pedido para abrirlo y encontrar más información.

¿Te ha traído nostalgia tu primer pedido? Recuerda que puedes seguir explorando tu lista de pedidos y así revivir recuerdos con cada uno de ellos. De igual manera, la lista te puede ser de utilidad para múltiples fines, por lo que no está de más saber manejarla.

¿Visitas frecuentemente a Amazon? Si bien no puedes eliminar tus pedidos, ten en cuenta que sí puedes eliminar tu historial de búsquedas en Amazon. De igual manera, estos trucos para comprar más barato en Amazon te pueden ser de utilidad.