Steam es la plataforma por excelencia para obtener juegos en PC. Aunque han emergido otros servicios como Epic Games, Valve continúa teniendo un amplio dominio en este sector del mercado de los videojuegos.

Si eres gamer de ordenadores, de seguro que tienes tu cuenta de Steam con la que has comprado tus juegos favoritos. Pues bien, así como te explicamos cómo saber cuánto cuesta tu cuenta de Steam, ha llegado el momento de que descubras cómo ver el primer juego que compraste en esta plataforma. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Cómo ver el primer juego que compraste en Steam

Valve no solo tiene la mejor tienda de videojuegos que existe en ordenadores, sino que además ha lanzado una consola portátil para jugar los mejores títulos del mundo gaming: la Steam Deck. Pues bien, independientemente de que uses tu cuenta de Steam en la PC o en la consola de la marca, existe una forma de acceder al historial de compras de la misma.

Con el historial de compras de tu cuenta Steam no solo puedes conocer cuál es el primer título que has comprado, sino que además tienes la posibilidad de saber cuánto dinero has gastado en la tienda. Y ver este historial es muy fácil, solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre la app de Steam en tu PC.

en tu PC. Ahora, presiona sobre el nombre de tu cuenta que se encuentra en la esquina superior derecha.

que se encuentra en la esquina superior derecha. Lo siguiente que debes hacer es pulsar en Detalles de la cuenta .

. Una vez hecho esto tienes que buscar la opción Ver historial de compras y hacer clic sobre ella.

y hacer clic sobre ella. Finalmente, debes bajar hasta abajo para encontrar el primer juego que compraste en Steam.

Como puedes ver, es muy fácil de hacer y te tomará solo un par de segundos acceder al historial de compras de tu cuenta de Steam. Y tú… ¿Cuál fue el primer juego que compraste en esta tienda?