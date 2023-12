¿Cansado de no poder disfrutar de los distintos deportes que transmite en vivo la plataforma DAZN? Si hasta el momento no has podido acceder a ninguno de sus planes de suscripción, ya sea porque te parecen muy costosos o porque no tienes intenciones de gastar dinero, ¡no desesperes! Ver DAZN gratis y de manera legal es posible.

Gracias a los distintos cambios que está llevando a cabo este servicio en distintas partes del mundo, ya es posible disfrutar de un periodo de prueba sin tener que gastar ni un solo duro. Teniendo en cuenta la lucha contra la piratería que está llevando a cabo Europa con los servicios de IPTV piratas, servicios como DAZN están intentando captar la atención de nuevos clientes.

Un claro ejemplo de ello es lo que ha estado sucediendo en este último tiempo, pues DAZN comenzó a ofrecer partidos de fútbol gratis sin suscripción. Tal y como han estado anunciando en su página oficial, DAZN se encuentra ofreciendo un plan de suscripción totalmente gratuito, el cual permite visualizar partidos oficiales completos de las mejores ligas.

¿Cómo ver DAZN gratis y de forma legal?

Si bien de momento solo se pueden ver ciertas ligas deportivas de forma gratuita únicamente en Alemania, este plan de suscripción libre de cargo está llegando a otras partes del mundo. Según lo que hemos podido averiguar, las competiciones incluidas en esta oferta son las siguientes:

Arkema D1.

Liga F.

Serie A Femminile.

Google Pixel Women’s Bundesliga.

UEFA Women’s Champions League.

Saudi Pro League.

Ligue 1.

Serie A.

LaLiga.

En caso de que vivas en España, otro país de Europa que no sea Alemania, o bien dentro del territorio americano (tanto Norteamérica como Sudamérica), podrás disfrutar de DAZN de forma gratuita siguiendo estos pasos:

Lo primero que deberás hacer es descargar la app TunnelBear en tu móvil, o utilizar alguna otra VPN. Una vez instalada, abre la VPN.

Regístrate utilizando tu correo electrónico (puedes usar un email temporal).

(puedes usar un email temporal). Selecciona “Germany” para conectarte al servidor de Alemania.

Pincha en “Continue”.

Acepta la solicitud de conexión .

. Una vez conectado al servidor ubicado en Alemania, podrás cerrar la VPN.

Abre la app de DAZN .

. Inicia sesión con tu cuenta , o bien crea una nueva cuenta.

, o bien crea una nueva cuenta. Elige el plan de prueba gratuito y listo, podrás disfrutar de varias ligas deportivas sin pagar ni un centavo.

Cabe recordar que DAZN ha realizado modificaciones en lo que respecta a la seguridad de su plataforma, por lo que hay ocasiones en las que algunas VPN en concreto podría no llegar a funcionar. Ante este tipo de situaciones, lo mejor es desistir, o bien contratar una VPN de pago.

A pesar de que con esta oferta de DAZN no accederás a todo el catálogo que ofrece la plataforma en cuestión, es de agradecer que ese servicio se interese por los aficionados al deporte. Sin más nada que añadir al respecto, una vez que completes los pasos que te hemos mencionado en el tutorial, podrás disfrutar de DAZN en tu ordenador, dispositivo móvil o Smart TV.