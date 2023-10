¿Alguna vez te has encontrado con una página web llena de información interesante pero escrita en un idioma que no entiendes? No te preocupes, no es necesario ser un maestro del inglés o de cualquier otro idioma para comprender el contenido de una página web.

Gracias a la maravilla de la tecnología, disponemos de una serie de herramientas de traducción al alcance de nuestras manos. El traductor de Google, en particular, se ha convertido en el campeón indiscutible en este campo, permitiéndonos romper barreras idiomáticas con más de 130 idiomas. Pero, ¿qué sucede cuando queremos traducir una página web directamente desde nuestro móvil Android o iPhone?

La respuesta es simple: la experiencia puede variar significativamente en comparación con la comodidad que ofrece un ordenador. Sin embargo, no hay razón para alarmarse, ya que en este artículo te guiaremos a través de métodos sencillos y accesibles para traducir páginas web desde tu móvil.

Así puedes traducir automáticamente una página web desde el móvil

A continuación, puedes ver algunas formas efectivas de traducir páginas web directamente desde tu dispositivo móvil, ya sea Android o iPhone.

Con Google Chrome

Google Chrome, uno de los navegadores móviles más populares, ofrece una función de traducción integrada que facilita la navegación en sitios web extranjeros. Lo mejor de todo es que está disponible tanto en dispositivos Android como en iOS. Estos son los pasos a seguir:

En Android

Abre Google Chrome en tu móvil Android.

en tu móvil Android. Busca el sitio web que deseas traducir.

que deseas traducir. Toca sobre los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla.

que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona la opción «Traducir» para cambiar el idioma de la página web al español o cualquier otro idioma de tu preferencia.

Es importante mencionar que Chrome detectará automáticamente el idioma de la página web y, si está en un idioma diferente al tuyo, te ofrecerá la opción de traducirla.

En iOS

Si eres un usuario de iOS y prefieres Google Chrome como tu navegador, también puedes disfrutar de la función de traducción incorporada. Sigue estos pasos:

Abre Google Chrome desde iPhone o iPad.

Busca la página web que quieres traducir.

Ve a la parte superior de la pantalla del móvil y selecciona el idioma. Por lo general, se encuentra predeterminado a «Español» .

. Si quieres un idioma diferente, ve a la «Configuración» del terminal y toca en «Más idiomas» .

del terminal y toca en . Automáticamente, el navegador traducirá la página web.

Con Google Lens

Google Lens es una herramienta de reconocimiento de imágenes y texto que puede ser una gran ayuda cuando necesitas traducir una página web desde tu móvil. Aquí te mostraremos cómo usar Google Lens para lograrlo.

Asegúrate de tener descargada la aplicación Google Lens en tu teléfono Android o iPhone. Si no tienes la aplicación, puedes descargarla desde Google Play Store o App Store.

en tu teléfono Android o iPhone. Si no tienes la aplicación, puedes descargarla desde Google Play Store o App Store. Abre la página web que quieres traducir en el navegador de tu dispositivo móvil. Cuando este cargada completamente, realiza una captura de pantalla al texto o noticia .

. Ahora entra en Google Lens y selecciona la captura de pantalla más reciente.

El sistema te proporcionará la traducción en tiempo real, y si no lo hace de forma inmediata toca en «Traducir» . También te ofrece la opción de cambiar el idioma en la parte de arriba de la pantalla.

. También te ofrece la opción de cambiar el idioma en la parte de arriba de la pantalla. Si quieres escuchar la traducción en voz alta, toca el icono del altavoz que se muestra en la parte de abajo de la imagen.

Como verás, traducir una página web desde tu móvil es más sencillo de lo que parece. Ya no tendrás que preocuparte por enfrentarte a páginas en idiomas que no entiendes, ya que gracias a estas formas podrás navegar por la web en múltiples idiomas sin complicaciones.