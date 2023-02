Es cierto que las redes sociales son una maravillosa manera de hacerle saber al mundo tu opinión, compartir con aquellos quienes amas y aprender mucho sobre muchas cosas. Sin embargo, no todo el conocimiento es provechoso y si quieres dejar de ver cierto tipo de contenido, puedes silenciar palabras o frases en Instagram con un truco.

Esta técnica solo funcionará en tu feed. Es decir, los comentarios de tus publicaciones y las recomendaciones que te hará el algoritmo o en las que se te etiqueten, no mostrarán estas palabras o frases que seleccionaste. De esa forma puedes mantener tu Instagram seguro de todas aquellas cosas que no deseas ver.

¿Para qué sirve exactamente silenciar una palabra en Instagram?

Si bien es cierto que ya de por sí la aplicación de Meta cuenta con un excelente filtro para toda clase de contenido inapropiado, también es cierto que este sistema no es perfecto. Además, no incluye palabras que no son necesariamente ofensivas, pero que a ti simplemente no te gustan y prefieres evitar.

Por ejemplo, puede que estés cansado de ver el mismo meme repetido, la misma canción o incluso información sobre una serie o película que te gusta mucho, pero que aún no has visto y prefieres evitar los spoilers. Para esas cosas y muchas más, puedes empezar a darle uso a esta función y hacer de Instagram un lugar más seguro para ti o para la persona que manejará esa cuenta.

¿Cómo silenciar palabra o frase de tu Instagram?

Para poder silenciar una palabra o frase en Instagram es necesario entrar en la sección de Palabras ocultas en Instagram, para hacer eso, solo sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en tu Perfil de Instagram presionando tu foto en la esquina inferior derecha.

de Instagram presionando tu foto en la esquina inferior derecha. Abre el menú de Ajustes presionando las tres líneas en la esquina superior derecha.

presionando las tres líneas en la esquina superior derecha. Presiona en la opción de Privacidad .

. Selecciona la opción de Palabras ocultas .

. Ve a la opción de Administrar palabras y frases personalizadas y escógela.

y escógela. Ingresa todas las palabras y frases que ya no desees ver y presiona Agregar .

. Por último, puedes habilitar este filtro no solo para las publicaciones, sino también para comentarios y para nuevas solicitudes de mensajes, haciendo este mismo proceso en la sección de comentarios y mensajes dentro de la sección de Palabras ocultas.

El proceso es rápido, sencillo y de seguro te ahorrará un mal rato dentro de tu propio Instagram, el cual debería ser un lugar seguro para todos sus usuarios. Esperamos que hayas disfrutado este tutorial sobre cómo silenciar una palabra en Instagram. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.