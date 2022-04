Gracias a las últimas actualizaciones que ha recibido la aplicación de Instagram para Android e iOS, ahora es posible saber cuál ha sido el primer “like” que se le ha dado a una foto o un vídeo.

Si te interesa conocer esta información y no sabes cuál es el procedimiento que debes llevar a cabo, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. Aquí vamos a mostrarte paso a paso todo lo que tienes que hacer para poder ver el primer Me gusta que has dado con tu cuenta de Instagram.

Así puedes ver el primer “like” que has dado en Instagram

Antes de que te mostremos el tutorial, es prácticamente indispensable que tengas instalada la última versión de Instagram en tu teléfono. ¿No sabes qué versión de la app de esta red social posees en tu móvil? Sin problema, actualízala manualmente aquí.

Una vez que hayas descargado la última versión de Instagram, deberás seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Primero tienes que abrir la app de Instagram que tienes instalada en tu dispositivo móvil.

que tienes instalada en tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social, deberás pinchar sobre tu cuenta , la cual está ubicada abajo a la derecha de la pantalla.

, la cual está ubicada abajo a la derecha de la pantalla. Cuando estés en tu perfil de Instagram, tendrás que pinchar sobre las tres rayas horizontales que están ubicadas arriba a la derecha de la pantalla.

que están ubicadas arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, allí deberás presionar sobre la opción llamada “Tu actividad”.

Por consiguiente, tendrás que pinchar en el apartado llamado “Interacciones”.

Entra en la opción que dice “Me gusta”.

Vete hasta la categoría que lleva el nombre de “Ordenar y filtrar”.

Ingresa en la primera opción de todas, la que dice “Ordenar por”.

Pincha sobre “Más antiguos a más recientes”.

Pulsa sobre el botón de color celeste que dice “Aplicar”.

En segundos, Instagram te mostrará cuál es el primer “Me gusta” que le has dado a una publicación.

Pinchando sobre la primera de ellas, podrás observar la fecha en la que le diste “like” a una foto o vídeo.

Si por algún motivo no encuentras la opción que te permite ver el primer “like” que has dado, te recomendamos descargar Instagram Beta. Dicha versión posee las últimas funciones.