Google tiene una opción que te permite cerrar la sesión de tus cuentas desde la distancia. Esto te funcionará si has olvidado cerrar sesión en otro dispositivo o si has perdido tu teléfono, por ejemplo. De esta manera, al cerrar sesión, ese dispositivo ya no podrá sincronizar datos nuevos ni realizar cambios en tu cuenta.

Así que, si te interesa descubrir cómo cerrar las sesiones abiertas de tu cuenta de Google en otros dispositivos de forma remota, sigue leyendo este artículo.

Cierra tus sesiones abiertas de Google de otros dispositivos desde un ordenador

Pasos para cerrar sesión desde el ordenador 1 de 2

Estos son los pasos a seguir para cerrar tu sesión de Google en todos los dispositivos desde el ordenador:

Inicia sesión en tu cuenta de Google desde tu ordenador pinchando este enlace.

en tu cuenta de Google desde tu ordenador pinchando este enlace. Después de iniciar sesión, verás una barra en el lateral izquierdo de la pantalla. Selecciona Seguridad.

Baja hasta encontrar el apartado de Tus dispositivos y selecciona Gestionar todos los dispositivos.

y selecciona Ahora verás una lista con todos los dispositivos en donde tu sesión de Google esté abierta. Selecciona el dispositivo en el cual quieres cerrar sesión.

Selecciona Cerrar sesión.

Te aparecerá un cuadro de diálogo, oprime Cerrar sesión nuevamente y listo, se habrá cerrado sesión en ese dispositivo. Debes repetir este proceso en todos los dispositivos en los que desees cerrar sesión.

Cierra tus sesiones abiertas de Google de otros dispositivos desde un teléfono

Estos son los pasos a seguir para cerrar sesión desde un smartphone:

Entra en la app de Google y selecciona tu foto de perfil en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Selecciona Administrar tu cuenta de Google.

Oprime la opción Seguridad.

Baja hasta encontrar el apartado que diga Tus dispositivos y selecciona la opción Administrar todos los dispositivos.

y selecciona la opción Selecciona el dispositivo en el cual quieres cerrar sesión.

en el cual quieres cerrar sesión. Oprime la opción Cerrar sesión.

Por último, te aparecerá un cuadro de diálogo. Oprime Cerrar sesión nuevamente y listo, se habrá cerrado tu sesión en ese dispositivo. Debes repetir este proceso en todos los dispositivos en donde desees cerrar sesión.

Si estás aquí porque has perdido tu teléfono y te preocupa la seguridad de tu cuenta, te recomiendo altamente que además de cerrar sesión en el dispositivo que hayas perdido, cambies la contraseña de tu cuenta y actives la autenticación de dos factores. Por otro lado, si has extraviado un teléfono Android, en este artículo te explicamos cómo puedes localizarlo sin instalar nada.