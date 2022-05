Facebook es una red social que te permite publicar fotos y vídeos. En ella puedes divertirte mucho viendo memes y fotos, pero también puede ser bastante útil para aquellas personas que son olvidadizas y que no son muy buenas para recordar fechas especiales, como por ejemplo, cumpleaños.

Por lo general, esta red social te envía una notificación para que no te olvides de felicitar a esa persona especial. Sin embargo, si eres de esas personas que ya no frecuentan mucho esta app o has silenciado este tipo de alertas, te voy a enseñar otra forma de averiguarlo para que no lo pases por alto.

Cómo ver los cumpleaños desde el móvil en Facebook

Si tienes el móvil a la mano y deseas saber quién está de cumpleaños ese día, solo tienes que seguir algunos pasos sencillos:

Entra a tu perfil de Facebook y ubícate en el buscador de la lupa que se encuentra en la parte superior derecha de tu móvil.

En la barra de texto vas a escribir “ cumpleaños ” y aparecerá el icono de un pastel.

” y aparecerá el icono de un pastel. Ahora pincha en el pastel y de inmediato podrás ver la información de los cumpleaños de tu lista de contactos.

Allí aparecerán por orden ascendente y por mes. Solo tienes que ubicar los que te interesen. Debes tener en cuenta que no todas las personas colocan su fecha de nacimiento real en las redes sociales. Además, hay otras que ni siquiera la colocan, por eso, es mejor que te asegures preguntando a una persona de confianza.

Cómo ver los cumpleaños que ya han pasado en Facebook

Para saber si ya ha pasado algún cumpleaños no debes hacer nada adicional pues, haciendo todos los pasos anteriores te aparecerán los cumpleaños que han pasado más recientemente. Es decir, una vez que hayas completado los pasos que te mencionamos antes primero te van a aparecer los cumpleaños que ya pasaron y si bajas irán apareciendo los cumpleaños que están por llegar.

Cómo saber el cumpleaños de alguien que no tienes agregado en Facebook

Estos dos métodos que te hemos enseñado antes son para saber la fecha de cumpleaños de tus contactos, pero, ¿quieres saber la fecha de cumpleaños de alguien que no tienes agregado en tu lista de contactos de Facebook?

Al igual que tus contactos pueden ocultar esta información, una persona que tenga el modo privado activado también lo puede hacer. iNo te preocupes que puedes hacer algo para averiguarlo!

Pincha el icono de la lupa (que ya sabes dónde encontrarlo).

Escribe el nombre de la persona.

Pincha ahora sobre su nombre y luego en el botón “Ver la información de…”.

Allí ya podrás ver la información de la fecha de cumpleaños de esa persona y algunos datos que ha colocado de forma pública. Solamente podrás ver su fecha de nacimiento si no la ha colocado oculta. Ya sabes que cada quién puede decidir la información que desea que sea vista por los demás.

Recuerda que algunas personas evitan colocar datos reales en las redes sociales porque no están seguras de hasta dónde puede llegar este tipo de información. ¿Qué te ha parecido este artículo? Nos gustaría saber qué opinas.