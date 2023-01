Restablecer de fábrica tu Google Pixel te resultarán de gran ayuda en muchas situaciones. Si lo vas a vender y no quieres que tus datos se queden en él, un reseteo de fábrica es la forma más efectiva y rápida de asegurarte de que tu información y cuentas no se quedarán con él. Además, si recientemente has instalado una actualización que te está dando problemas, devolverlo a su estado de fábrica será la mejor solución por la que puedes apostar.

Casi cualquier bug o fallo de software se puede solucionar fácilmente con un restablecimiento de fábrica, incluidos malware o virus. De ahí la importancia de aprender a restablecer de fábrica un smartphone Google Pixel. En las siguientes líneas te enseñaremos paso por paso qué debes hacer para resetear tu Google Pixel.

Pasos para restablecer de fábrica un Google Pixel

Antes de comenzar, queremos recordarte que restablecer de fábrica tu Google Pixel eliminará absolutamente todo lo que tengas en él. Quedará como vino en la caja. Así que, si no quieres perder tus datos, fotos u archivos, te recomendamos seguir antes este tutorial de cómo hacer una copia de seguridad en Android. Además, se aconseja tener el móvil cargado al 70 % como mínimo para evitar que se apague durante el restablecimiento.

Dicho eso, sigue este procedimiento para restablecer de fábrica un Google Pixel (válido para cualquier modelo):

Abre la app Configuración en tu Google Pixel.

en tu Google Pixel. Ve a Sistema > Restablecimiento .

. Pulsa la opción Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica) .

. Confirma la acción presionando el botón azul de Borrar todos los datos que está abajo.

Ahora solo debes esperar a que tu móvil elimine todo y se reinicie solo para arrancar desde cero. Cabe aclarar que las opciones de Restablecer Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth y Restablecer preferencias de apps también pueden ser útiles en ciertos escenarios. Por ejemplo, si tienes problemas con la conectividad de tu móvil, no hace falta borrar todo para arreglarlo; prueba primero restablecer Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth para ver si así lo solucionas. Lo mismo aplica para apps defectuosas.

También puedes restablecer de fábrica un Google Pixel con los botones (si la pantalla no funciona)

En caso de que la pantalla de tu Google Pixel no responda y te resulte imposible acceder a la configuración para restablecerlo de fábrica, no te preocupes. Existe una forma alternativa de resetearlo y es la siguiente:

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla.

hasta que se apague la pantalla. Una vez apagado, mantén presionado el botón bajar volumen y el de encendido a la vez de 10 a 15 segundos . Si los mantienes pulsado más de la cuenta, se reiniciará el teléfono, por lo que tendrás que empezar de nuevo.

. Si los mantienes pulsado más de la cuenta, se reiniciará el teléfono, por lo que tendrás que empezar de nuevo. Moviéndote entre las opciones con los botones de volumen y pulsando con el botón de encendido, selecciona el Modo de recuperación .

. Verás el mensaje «Ningún comando». En ese momento, mantén presionado el botón de encendido y seguidamente pulsa el botón subir volumen . Suelta ambos al mismo tiempo rápidamente.

. Suelta ambos al mismo tiempo rápidamente. Ahora, verás las opciones de recuperación de Android. Usa los botones de volumen, ve a la opción « Limpiar datos/restablecer configuración de fábrica » y selecciónala con el botón de encendido.

» y selecciónala con el botón de encendido. De la misma forma, selecciona Restablecer configuración de fábrica .

. Luego de esto, comenzará el restablecimiento de fábrica y, cuando se complete, verás el mensaje « se completó la limpieza de datos «.

«. Por último, selecciona Reiniciar el sistema ahora.

¡Listo! Ahora ya podrás usar tu Google Pixel como recién salido de la caja, comenzando con la configuración inicial. En fin, esperamos que este tutorial te haya servido para solucionar cualquier inconveniente que hayas tenido con tu Google Pixel.