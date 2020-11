Puede que te esté dando problemas el altavoz Xiaomi Mi Smart Speaker, ya que no se empareja de forma correcta con los teléfonos y tablets. Si quieres solucionar esto y dejar el accesorio como el día que lo sacaste de la caja, te contamos cómo hacer un reseteo de su configuración para conseguirlo.

Este proceso deja como nuevo el dispositivo del que hablamos, por lo que es una solución perfecta para arreglar cualquier tipo de problema que tengas (y que no sea debido al hardware). E, incluso, si tienes en mente regalar o poner a la venta el altavoz Xiaomi Mi Smart Speaker, es una de las cosas que debes hacer antes de nada.

¿Qué significa hacer un reseteo en el Xiaomi Mi Smart Speaker?

Lo primero que debes tener claro es que no pones en riesgo alguno al altavoz, ya que este proceso no afecta al hardware y, por lo tanto, no perderás funcionalidad alguna ni tampoco calidad de sonido. Pero lo que sí hace la restauración es eliminar todo lo que tiene que ver con el software: configuraciones, recuerdo de dispositivos que se han sincronizado y, también, todo lo que tiene que ver con la conectividad inalámbrica del Xiaomi Mi Smart Speaker.

Pasos para resetear el altavoz de Xiaomi

A continuación, enumeramos lo que tienes que hacer para restaurar de fábrica el accesorio y, por lo tanto, que quede como el día que lo compraste (tendrás que realizar todas las configuraciones de nuevo para darle uso de forma habitual). Son las siguientes:

Lo primero es que debes asegurarte que el Xiaomi Mi Smart Speaker tiene acceso a la corriente para funcionar.

Pulsa de forma combinada los botones de subir y bajar volumen durante 10 segundos.

Verás que la iluminación del altavoz pasa a estar de color amarillo y se recibe un aviso que te indica que si no se sueltan los botones se procede al reseteo.

A continuación, se emite un segundo sonido que es el que avisa de que comienza la restauración.

Espera un corto periodo de tiempo para que se complete el proceso. Sabrás que ha finalizado cuando el Xiaomi Mi Smart Speaker comience a parpadear con una luz de color blanco (que indica que ya se puede sincronizar el dispositivo con redes WiFi, teléfonos y tablets desde la app Google Home).

Habrá finalizado.

Como has visto, tener como nuevo el altavoz inalámbrico no es nada complicado y, además, se tarda muy poco tiempo. ¿Te parece esta una opción útil para solucionar los problemas con los Xiaomi Mi Smart Speaker?