El Google Pixel Watch es uno de los mejores smartwatches de la actualidad, sobre todo por su sistema operativo (Wear OS 3.5) que se integra perfectamente con Android. Sin embargo, eso no quiere decir que sea perfecto. Como cualquier otro dispositivo, el Pixel Watch puede presentar problemas de todo tipo que te obliguen a restablecerlo de fábrica para repararlo. ¿Quieres resetear tu Pixel Watch y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, enseguida te explicaremos.

Recuerda que el restablecimiento de fábrica elimina absolutamente todo lo que hay en el Google Pixel Watch para devolverlo a su estado original (como vino de fábrica). Por tanto, no solo es útil para corregir bugs, sino también en caso de que quieras venderlo o regalarlo después de haberlo usado. Sin más preámbulos, veamos cómo restablecer de fábrica al Google Pixel Watch.

Pasos para restablecer de fábrica tu Google Pixel Watch

Los pasos a seguir para resetear de fábrica tu Pixel Watch realmente son muy sencillos, ya que Google incluye esta opción en la configuración del reloj. Haz lo siguiente para devolverlo a su estado de fábrica:

Enciende el reloj y desliza la pantalla desde arriba hacia abajo para abrir el menú de accesos rápidos .

. Presiona el icono de la rueda dentada para ir a Ajustes .

. Ve hacia abajo para seleccionar la opción Sistema .

. Ahora, pulsa en Desconectar y restablecer .

. Te saltará un aviso para advertirte que el reloj se desconectará del móvil al que está vinculado y que se borrarán todos los datos. Para confirmar la acción, presiona el icono de check . Más abajo, hay una opción para borrar la eSIM si tienes una versión LTE .

. Seguidamente, el reloj comenzará reiniciarse solo. Tú solo espera a que termine de restablecerse. Cuando lo haga, te pedirá que lo configures desde cero (como recién sacado de la caja).

¡Listo! Ahora ya puedes volver a usar tu Google Pixel Watch sin errores, o dárselo a alguien más sin tus datos.

Cómo resetear de fábrica tu Google Pixel Watch desde el móvil

Google también te da la opción de reiniciar de fábrica tu Pixel Watch desde su aplicación para móviles. Para ello, solo debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación del Google Pixel Watch en el móvil al que has vinculado el reloj.

al que has vinculado el reloj. Ahora, ve hacia abajo para elegir la opción Sistema .

. Toca la opción Desconectar y restablecer .

. Confirma que quieres restablecer de fábrica tu reloj y listo.

De esta manera puedes resetear de fábrica tu Pixel Watch en caso de que la pantalla táctil no le funcione.

¡Eso es todo! Esperamos que este breve tutorial te haya sido de ayuda. Y si quedaste con dudas, déjanos un comentario para poder ayudarte. Por cierto, echa un vistazo a estas 10 aplicaciones para tu Google Pixel Watch que de seguro alguna te gustará.