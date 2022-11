Si alguna vez has tenido problemas con tu puerto de carga, es probable que lo llevaras con el técnico sin intentar repararlo por tu cuenta. Y por supuesto, acudir a un profesional es lo más sabio que se puede hacer cuando no se sabe solucionar un problema. Sin embargo, en este artículo te enseñaremos todo lo que puedes hacer para reparar el puerto de carga dañado de tu móvil tú mismo.

Es muy probable que todo lo que necesite sea una limpieza, aun así, incluso el proceso de limpiar un puerto de carga de Android requiere de cierto conocimiento clave. Más adelante te comentaremos todas las cosas que puedes intentar antes de tener que abrir tu móvil, y si nada de esto funciona, te enseñaremos cómo reemplazar el puerto de carga dañado.

¿Por qué se dañó mi puerto de carga y cómo evitarlo?

Existen varias razones por las cuales se puede dañar tu puerto de carga, algunas son inevitables, otras son corregibles, pero lo importante es ser precavido y no actuar hasta no saber qué hacer. Las principales cosas que puedes hacer para evitar que tu puerto de carga se dañen son:

Evita usar el móvil mientras se carga , ya que el movimiento puede ejercer mucha tensión en el puerto de carga, lo que hará que se dañe.

, ya que el movimiento puede ejercer mucha tensión en el puerto de carga, lo que hará que se dañe. No conectes el cargador con más fuerza de la necesaria y cada vez que lo vayas a desconectar, sostén la punta del cable con una mano, el móvil con la otra y retira el cargador por la punta del cable, no por el móvil.

y cada vez que lo vayas a desconectar, sostén la punta del cable con una mano, el móvil con la otra y retira el cargador por la punta del cable, no por el móvil. Evita emplear cables dañados , imitaciones de mala calidad o cables de un tipo que no sea el apropiado para la entrada de tu móvil.

, imitaciones de mala calidad o cables de un tipo que no sea el apropiado para la entrada de tu móvil. No dejes que tu móvil se moje o en un lugar con mucha humedad , ya que el agua puede dañar los pines metálicos en el interior de tu puerto de carga.

, ya que el agua puede dañar los pines metálicos en el interior de tu puerto de carga. No mantengas tu móvil cargándose todo el tiempo , esto no solo acorta la vida útil de la batería, sino que además también puede desgastar rápidamente el puerto de carga.

, esto no solo acorta la vida útil de la batería, sino que además también puede desgastar rápidamente el puerto de carga. Utiliza cables con cabezales magnéticos removibles para evitar que se ejerza mucha presión sobre el puerto de carga.

para evitar que se ejerza mucha presión sobre el puerto de carga. Cámbiate al modo de carga inalámbrica. Existen dispositivos que podrían ayudarte a cargar tu móvil de forma inalámbrica, en caso de que el mismo no cuente con esta opción.

Por último, es importante que entiendas que incluso si aplicas todas estas medidas preventivas al pie de la letra, tu puerto de carga puede dañarse, ya que es algo que utilizas a diario y eventualmente va a desgastarse. Sin embargo, te aseguramos que al cumplir con las sugerencias anteriores, la vida útil de tu puerto de carga será mucho más larga, puede que incluso supere a la vida útil de tu móvil.

Empieza con lo básico: limpia el puerto de carga

La respuesta corta es si, por supuesto, que deberías limpiar tu puerto de carga si sospechas que está muy sucio o si el móvil empieza a presentar problemas de carga. Este problema es muy común y si sabes limpiar tu puerto de carga debidamente, puede que te ahorres una visita al técnico por un móvil que no recibe carga.

Para poder realizar una buena limpieza de tu puerto de carga será necesario que consigas una fina y rígida hoja de plástico, como la que podemos ver en el empaque de algunos productos como herramientas, juguetes o artículos de cocina. El único requerimiento para esa hoja de plástico duro es que su grosor no supere al de las paredes de tu cargador, como puedes ver en la siguiente imagen.

Este plástico lo cortaremos para hacer una pequeña herramienta para retirar el polvo. La forma de la herramienta no es muy importante, basta con que puedas sostenerla entre tu pulgar y tu índice para manejarla y que tenga un extremo fino y suave para retirar el polvo.

Te sugerimos que no uses ni un sujetador, ni una aguja, ni mucho menos un palillo de dientes para hacer este trabajo, ya que los objetos metálicos pueden dañar los pines en el interior y el palillo puede romperse adentro y empeorar la situación. El plástico hará el trabajo de forma excelente, sin embargo, recuerda que debes hacerlo con suavidad para evitar daños colaterales.

Por último, para retirar todo el polvo suelto, es aconsejable que cuentes con un compresor de aire o una lata de aire comprimido, para soplar dentro del puerto de carga y que el aire se lleve todo el polvo suelto. No recomendamos soplar directamente con la boca, ya que podríamos mojar el interior del puerto de carga.

Reemplazar tu cargador podría ser la solución

No solo los puertos de carga se desgastan con el tiempo. Los cables y adaptadores de los cargadores también. Así que, es muy probable que tu problema se resuelva si pruebas con otro cargador antes de llevar tu móvil con el técnico.

Intenta que sea un cargador de un móvil parecido al tuyo, al menos de la misma marca o potencia. Además de eso, intenta que sea un cargador relativamente nuevo, o al menos no tan desgastado como el tuyo y si funciona, y sabes que lo único que debes hacer será conseguir un nuevo cargador.

O probablemente sea solo el cable el que esté dañado, debido a algún componente interno que se ha roto. Si ese es el caso y ves que tu cable ya está pidiendo un descanso, te recomendamos que compres un nuevo cable de cargador. Por suerte, hemos preparado una lista de los mejores cables USB-C para ti.

Si nada funciona, es momento de cambiar el puerto de carga

En caso de que la limpieza no haya surtido efecto y cambiar de cable no haya sido efectivo, es momento de cambiar el puerto de carga de tu móvil. Este es un proceso relativamente sencillo y cualquiera con algo de práctica puede hacerlo. Si no te sientes con confianza o no tienes las herramientas adecuadas para hacer esto, mejor déjaselo a tu técnico.

Recuerda, es muy importante ser muy cuidadoso y solo hacer esto si cuentas con las herramientas indicadas para el trabajo, en línea puedes encontrar muchos kits para abrir móviles por un buen precio. Además de eso, necesitarás una pistola de soldadura o un soldador de estaño y un repuesto para tu puerto de carga.

Para reemplazar el puerto de carga de tu móvil, será necesario seguir los pasos a continuación:

Lo primero que deberás hacer será apagar el móvil, retirar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria , para luego retirar todos los tornillos que tenga por algún borde.

, para luego retirar todos los tornillos que tenga por algún borde. Una vez te hayas asegurado de remover cualquier fijación, procede a separar la tapa posterior del resto del móvil con mucho cuidado usando alguna herramienta de plástico.

con mucho cuidado usando alguna herramienta de plástico. Ya abierto, será necesario desconectar la batería con cuidado empleando la misma herramienta de plástico y por lo general, encima del puerto de carga estarán los parlantes y el vibrador que también deberás retirar quitando sus tornillos .

. Cuando la placa a la que está conectada el puerto de carga sea visible, ya solo queda retirar esa placa, quitar cualquier tornillo y muchas veces el conector de la antena para poder liberar la placa de carga .

. Ahora, tienes la opción de retirar el puerto de carga utilizando el soldador o puedes cambiar toda la placa de carga si tienes un repuesto, recuerda que es importante retirar todo el estaño de los contactos con mucho cuidado para evitar dañar la placa.

utilizando el soldador o puedes cambiar toda la placa de carga si tienes un repuesto, recuerda que es importante retirar todo el estaño de los contactos con mucho cuidado para evitar dañar la placa. Al cambiar el puerto de carga, el trabajo estará listo, ahora solo arma todo de nuevo como estaba antes y a disfrutar de nuevo de un móvil que si recibe carga.

Eso ha sido hasta ahora, te recordamos que todos los móviles son distintos y la disposición de sus piezas puede variar muchas veces, por eso hemos abarcado varias situaciones. Si tienes alguna duda sobre cómo reparar el puerto de carga dañado de tu móvil o tablet, no olvides compartirlo con nosotros en la sección de comentarios.