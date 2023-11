Trello es una herramienta muy útil para organizar proyectos y tareas en equipos. Sin embargo, a veces puede ser necesario quitar un miembro de un tablero, ya sea porque ya no forma parte del equipo, porque cambió de rol o porque se asignó otro tablero.

El problema es que la opción de quitar a alguien de un tablero en Trello no está muy a la vista. Está oculta en un par de opciones, lo cual podría explicar por qué no la encuentras. Pero no te preocupes, en este artículo te explicaremos cómo quitar a un miembro de un tablero en Trello de forma fácil y rápida.

Cómo quitar miembro de un tablero en Trello desde PC

Pasos para quitar a un miembro de un tablero de Trello 1 de 2

Si estás en un ordenador, los pasos que debes seguir para eliminar a alguien de un tablero en Trello son los siguientes:

Ve al tablero de Trello donde quieres quitar a alguien.

Pulsa el botón de Compartir que está en la parte superior derecha.

que está en la parte superior derecha. Toca la opción Miembro que está al lado de la persona que quieres quitar.

que está al lado de la persona que quieres quitar. Presiona en Quitar del tablero .

. Vuelva a hacer clic en Quitar para confirmar la acción.

¡Eso es todo! De esa manera, el miembro ya no podrá ver el tablero ni hacer modificaciones en él. De hecho, se quitará automáticamente de todas las tarjetas a las que estaba añadido.

Cómo quitar miembro de un tablero en Trello desde el móvil

Y si estás en el móvil, desde la app para Android e iOS de Trello, tienes que seguir este procedimiento para quitar a un miembro de tu tablero en Trello:

Abre la app de Trello y ve al tablero en cuestión.

Presiona el botón de los tres puntos que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Toca la opción Miembros .

. Pulsa en el botón Miembro que está al lado de la persona que quieres eliminar.

que está al lado de la persona que quieres eliminar. Selecciona Quitar miembro y confirma la acción.

¡Listo! Así, la persona ya no formará parte del tablero, por lo que no podrá ver la actividad del mismo ni cambiar nada en él.

Antes de irte, no olvides ver nuestro artículo de cómo desactivar el envío de notificaciones por email para no llenar tu bandeja de entrada con la actividad de tu tablero en Trello.