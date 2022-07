Si intentaste guardar cosas en una microSD, pero no pudiste, eso no necesariamente significa que esté dañada. Es muy probable que se encuentre protegida contra escritura, por lo que no puedes guardar ni instalar nada en ella. La mayoría de tarjetas microSD del mercado vienen totalmente desprotegidas, ya que no tienen un interruptor físico para bloquearlas, como sí lo tienen algunas tarjetas SD.

Sin embargo, debes tener en cuenta que una microSD o tarjeta TF se puede bloquear de muchas maneras distintas para que nadie escriba sobre ella, lo que significa que existen también varias maneras de desbloquearla. A continuación, te presentamos todas las formas de quitar la protección contra escritura de una microSD para que puedas utilizarla con total normalidad.

¿Cómo saber si mi microSD tiene protección contra escritura?

Estas son algunas señales que te indican que tu microSD está bloqueada contra escritura:

No puedes pasarle archivos.

Te da error cuando intentas guardar archivos en ella.

La instalación de apps o juegos en la microSD es rechazada.

No puedes formatearla ni eliminar archivos guardados en ella.

Ahora bien, de seguro estás preguntándote… ¿por qué mi microSD está protegida contra escritura? Pues las posibles causas son varias y, aunque no lo creas, la mayoría de ellas no son voluntarias. Aquí te dejamos una lista de los motivos por los que tu microSD puede estar bloqueada:

Alguien la bloqueó para que no modifiques su contenido.

Sus carpetas y archivos se marcaron como «Solo lectura».

Se corrompieron algunos sectores de la memoria.

Está dañada.

Pero no te quedes con esta última causa. Hasta que no se demuestre lo contrario, tienes que pensar que tu microSD no está dañada y que la protección contra escritura tiene una solución. Así que prueba con todas las soluciones que te mostramos enseguida.

Cómo quitar la protección contra escritura de una microSD

En las siguientes líneas encontrarás todos los métodos para desbloquear una microSD protegida contra escritura. Varios de ellos requieren conectar tu microSD a un PC para poder repararla. Así que coge tu microSD, enciende tu PC y haz lo siguiente para quitar la protección contra escritura de una microSD.

Mueve el interruptor físico para desbloquearla

No es común, pero algunas microSD tienen un interruptor físico que permite activar el bloqueo contra escritura. Se encuentra en la parte lateral de la tarjeta junto con la palabra «Lock» y una pequeña flecha. La tarjeta se bloquea hacia al lado donde apunta la flecha. Por tanto, el interruptor debe estar en el lado contrario: en el lado más grueso de la flecha.

Si tu microSD tiene este interruptor (o si estás usando un adaptador que tiene este interruptor), entonces desbloquéala considerando lo que te indicamos antes y ya el problema estaría solucionado. Vuelve a insertar la microSD en tu móvil u otro dispositivo para verificar si la solución funcionó.

Usa un antivirus para eliminar el malware que la bloquea

Deja que uno de los mejores antivirus gratis para Android escanee tu microSD y te diga si tiene virus o no. De tenerlo, esa puede ser la causa por la que no puedes escribir sobre la microSD. Y es que algunos malware secuestran tu información, utilizando métodos de encriptación, para pedirte «rescate» o una recompensa económica por desbloquear tu microSD.

En ciertos casos, el antivirus se encargará de detectar y eliminar el virus por completo, pero en otros tendrás que formatear la microSD tú mismo para solucionarla. Por cierto, te recomendamos usar el antivirus de Windows para esto, pues suele ser de los más efectivos.

Libera algo de espacio en la tarjeta microSD

Si tu microSD está bloqueada contra escritura, pero aun así te deja eliminar archivos o moverlos, entonces puedes intentar liberar algo de espacio en ella. Y es que muchas microSD se bloquean automáticamente cuando les queda poco espacio de almacenamiento para asegurar su óptimo rendimiento. Por tanto, quitándole algunos archivos y dejándole un margen más amplio de memoria libre, puede que te permita volver a guardar cosas en ella.

Cambia las propiedades de la microSD desde tu PC

Cuando conectas un pendrive o microSD a Windows, es posible activar un ajuste que impide escribir sobre ella. Cabe la posibilidad de que hayas activado este ajuste sin querer, impidiendo que cambies el contenido de la tarjeta. Para comprobarlo, conecta tu microSD a tu PC con alguno de estos dos adaptadores:

En el PC, abre la aplicación Este equipo (puedes encontrarla usando el buscador de Windows) y haz clic derecho sobre la unidad que contiene tu microSD. Luego, selecciona Propiedades. En la ventana emergente que se abrirá, busca una opción que diga algo de la protección contra escritura y desactívala (no todas las microSD la tienen).

Verifica los atributos de los archivos y carpetas

Mantén tu microSD conectada al PC con Windows e intenta lo siguiente:

Haz clic derecho sobre un archivo o carpeta guardada en la microSD desde tu PC.

guardada en la microSD desde tu PC. Selecciona Propiedades .

. Ve a la sección Atributos y asegúrate de que la opción Solo lectura no esté activada. Si lo está, no podrás guardar cosas en esa carpeta de la microSD, ni eliminar o modificar ese archivo guardado en la microSD. Así que desmarca la opción de Solo lectura.

Si «Solo lectura» ya estaba desactivada, no te desanimes, aún hay más soluciones que puedes probar.

Desbloquea la protección contra escritura con este comando

¿Lo anterior no te dio resultados? Entonces es momento de limpiar todos los atributos de la microSD para comprobar que no exista uno que esté causando el problema. Para ello, haz lo siguiente:

Con la microSD conectada al PC, abre la aplicación Símbolo de sistema en Windows (usa el buscador para encontrarla).

en Windows (usa el buscador para encontrarla). Introduce este comando: diskpart .

. Cuando Windows te pregunte si quieres permitir cambios de esta aplicación, selecciona Sí .

. Ahora, ingresa este comando: list disk .

. Tu microSD normalmente será la que está de última en la lista mostrada en la ventana de comandos. De todas formas, sabrás fácilmente cuál es por el espacio de almacenamiento. Copia el número de disco.

mostrada en la ventana de comandos. De todas formas, sabrás fácilmente cuál es por el espacio de almacenamiento. Copia el número de disco. Después, escribe este comando: select disk [N] (remplaza la «[N]» por el número de disco de tu microSD que copiaste antes).

(remplaza la «[N]» por el número de disco de tu microSD que copiaste antes). Por último, introduce lo siguiente: attributes disk clear readonly.

¡Listo! Verás un mensaje en inglés que dirá que los atributos de la microSD han sido eliminados, por lo que si de ahí venía problema, ya debería estar desprotegida contra escritura.

Extra: elimina las particiones dañadas

Si nada ha cambiado, te recomendamos volver a seguir estos pasos, pero en vez de introducir al final «attributes disk clear readonly», ingresa «clean all» o «clean» (sin comillas) para quitar todos los formatos de partición o volumen de la microSD. Ten en cuenta que esto eliminará los datos guardados en la microSD, así que piénsalo bien antes de enviar este comando. Esta es una forma más profunda de limpiar la memoria, por lo que puede quitar la protección contra escritura.

Utiliza el Editor de Registro de Windows para quitar la protección contra escritura

Otra manera de desactivar el bloqueo contra escritura de una microSD es mediante el Editor de Registro de Windows. Puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Con la microSD conectada al PC, abre la aplicación Editor del Registro en Windows (usa el buscador para encontrarla) y luego pulsa en Sí . Consejo: haz una copia de seguridad antes por si algo sale mal. Para ello, presiona en «Archivo» y «Exportar». Luego ponle un nombre al respaldo y guárdalo.

en Windows (usa el buscador para encontrarla) y luego pulsa en . Ahora, en la barra de direcciones (donde dice Equipo) pega esta dirección y pulsa Enter: Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Haz clic derecho sobre un espacio en blanco de la carpeta y selecciona Nuevo > Clave . Se creará un carpeta dentro de la carpeta Control a la que debes cambiar el nombre. Ponle: StorageDevicePolicies .

. Se creará un carpeta dentro de la carpeta Control a la que debes cambiar el nombre. Ponle: . Luego, haz clic derecho dentro de la nueva carpeta creada y selecciona Nuevo > Valor de DWORD (32 bits) y ponle de nombre WriteProtect .

y ponle de nombre . Haz doble clic en el archivo WriteProtect e introduce en información de valor.

en información de valor. Guarda todo y reinicia tu PC.

Cuando tu ordenador se reinicie, vuelve a insertar la tarjeta microSD y verifica si ya se quitó la protección contra escritura.

Es posible que tu microSD se haya dañado: así puedes repararla

Si nada de lo anterior te funcionó, entonces lo más probable es que tu microSD se haya dañado. Normalmente, solo se trata de una corrupción de datos que está haciendo que la tarjeta no funcione como debería, lo cual se puede reparar muy fácil con un formateo de esta manera:

Descarga la herramienta HDD LLF e instálala en tu PC.

Abre la herramienta y selecciona tu tarjeta microSD en el menú principal.

en el menú principal. Pulsa en Continue .

. Ahora, en la sección de LOW-LEVEL FORMAT, desactiva la opción Perform Quick Wipe .

. Finalmente, pincha el botón de FORMAT THIS DEVICE y espera a que el formateo termine.

Este proceso eliminará todos los datos de la tarjeta, pero debería arreglarla por completo y quitarle la protección contra escritura. Si necesitas más ayuda, aquí tienes un tutorial de cómo revivir una tarjeta microSD de Android con Windows. Pero si ya no vez luz al final del túnel, es momento de cambiar de microSD por una nueva. Aquí te dejamos nuestra lista de las 10 mejores microSD para Android.