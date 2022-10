El modo seguro es una función de seguridad de Android en el que todas las aplicaciones externas están deshabilitadas y solo los servicios del sistema permanecen en ejecución. Muchas veces es necesario activar el modo seguro, principalmente cuando el dispositivo comienza a funcionar incorrectamente, pero en ocasiones esto puede ocurrir automáticamente si se instaló un malware o una aplicación incompatible.

Los usuarios de teléfonos inteligentes Android rara vez inician el modo seguro por su cuenta, simplemente porque no lo necesitan. Sin embargo, cuando esto sucede automáticamente o se activa por error del usuario, surge la pregunta ¿cómo puedo quitar el modo seguro en Android? Si este es tu caso y no sabes cómo salir del problema, aquí encontrarás algunos métodos que funcionan a la perfección.

Cómo quitar el modo seguro en Android

Hay varias formas de eliminar el modo seguro en Android, cada una de ellas adecuadas para todas las versiones relativamente modernas de este sistema operativo. Siempre es recomendable comenzar con el método más fácil, si este no funciona continúa con los siguientes. En este tutorial te explicaremos en orden 6 formas de hacerlo, desde la más fácil hasta la más difícil.

Reinicia tu dispositivo Android

La forma más fácil de quitar el modo seguro, es reiniciando tu dispositivo. Este método resuelve mucho de los problemas que se presentan en los móviles, para ello debes usar el botón de encendido. Este proceso manual lo puedes hacer de la siguiente manera:

Presiona el botón de encendido hasta que aparezca el menú de apagar el móvil.

hasta que aparezca el menú de apagar el móvil. Pulsa «Reiniciar».

Espera hasta que el dispositivo se reinicie.

Algunos dispositivos no muestran este menú. En estos casos, puedes reiniciar el móvil manualmente manteniendo pulsado el botón de encendido durante unos 30 segundos.

Extrae la batería de tu móvil

En ocasiones quitar la batería del móvil es una solución. Este método solo es adecuado para aquellos dispositivos que tienen una batería extraíble. No se recomienda quitar la fuente de alimentación para otros modelos. Es fácil de hacer, solo sigue estos consejos:

Apaga el dispositivo.

el dispositivo. Quita la tapa trasera del móvil.

del móvil. Extrae la batería.

la batería. Si por alguna razón no puedes apagar el dispositivo, quita la batería mientras el móvil está funcionando .

. Espera de 30 a 60 segundos antes de poner de nuevo la batería.

Verifica si hay aplicaciones defectuosas causando el problema

Si todavía estás atascado y aún no has podido quitar el modo seguro en tu Android, existe la posibilidad de que una aplicación sea la causante del problema. En este caso, reiniciar y extraer la batería no será de mucha ayuda. Para resolver este problema, puedes borrar el caché, eliminar los datos de la aplicación o desinstalar la aplicación por completo. Pero antes debes determinar qué aplicación está causando el bloqueo. Esta suele ser uno de los últimos programas instalados en el dispositivo.

En primer lugar, borra el caché:

Entra en “Ajustes” del sistema.

en “Ajustes” del sistema. Presiona “Aplicaciones y notificaciones”.

Selecciona la aplicación más reciente que hayas instalado.

que hayas instalado. Pulsa Almacenamiento > Borrar caché.

Si borrar el caché no funcionó, intenta borrar los datos de almacenamiento. Este método elimina todos los datos de la aplicación de forma permanente, incluidos todos los archivos, ajustes, cuentas, bases de datos, etc.

Entra en Ajustes > Aplicaciones y notificaciones.

Selecciona la aplicación que está causando el problema .

. Presiona Almacenamiento > Borrar almacenamiento.

Almacenamiento > Borrar almacenamiento. Toca “Aceptar”.

Si todavía no logras quitar el modo seguro, intenta desinstalar la aplicación que no funciona:

Entra nuevamente en “Ajustes” del sistema.

en “Ajustes” del sistema. Pulsa Aplicaciones y notificaciones.

Selecciona la aplicación que deseas desinstalar.

que deseas desinstalar. Pulsa “Desinstalar”.

Toca “Aceptar” para completar la desinstalación.

Recuerda hacer esto solo con las aplicaciones que hayas instalado recientemente, probando una a la vez. No olvides reiniciar el dispositivo después de haber eliminado la aplicación causante del problema.

Usa el panel de notificaciones para deshabilitar el modo seguro

Algunos teléfonos móviles te permiten desactivar el modo seguro desde el panel de notificaciones. Solo se necesitan unos pocos toques en la pantalla para completar la tarea.

Abre el menú de “ Notificaciones” deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Notificaciones” deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Toca en “Ajustes de las notificaciones” para desactivar el modo seguro .

. Pulsa “Desactivar”.

El teléfono inteligente volverá a su funcionamiento normal inmediatamente después de encenderlo.

Este panel de notificaciones no está presente en todos los dispositivos. En esos casos, debe elegir otro método.

Usa combinaciones de teclas (encendido + volumen) en tu dispositivo Android

Puedes acceder y desactivar el modo seguro presionando las teclas de encendido y volumen simultáneamente. Sigue los pasos a continuación cuidadosamente:

Apaga el dispositivo móvil.

Presiona al mismo tiempo el botón de encendido y la tecla para bajar el volumen.

el botón de encendido y la tecla para bajar el volumen. Espera a que aparezca el menú en la pantalla.

a que aparezca el menú en la pantalla. Selecciona “Iniciar en modo normal”.

Al hacerlo el teléfono móvil se desconectará del modo seguro.

Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica

Si ninguna de las opciones anteriores te ha dado resultados positivos, vale la pena pasar a un método más radical. La forma más confiable de deshabilitar el modo seguro de Android es restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica.

Colocar el móvil de fábrica, implica eliminar todos los datos internos de tu teléfono y restaurarlo a su estado original. Entonces, antes de comenzar, es recomendable hacer una copia de seguridad de todos tus datos.

Asegúrate de haber probado todas las demás opciones antes de hacer un restablecimiento de fábrica en tu teléfono. Si ya estás listo, haz lo siguiente:

Entra en “Ajustes” del dispositivo móvil.

en “Ajustes” del dispositivo móvil. Presiona “Sistema”.

Pulsa Restablecer > Restablecer datos de fábrica.

Restablecer > Restablecer datos de fábrica. Una vez completada la operación de reinicio, el dispositivo entrará en el modo de funcionamiento estándar y volverá a la configuración de fábrica.

El modo seguro no daña tu dispositivo móvil, pero tampoco te dejará iniciar ninguna aplicación de terceros. Ahora que ya sabes cómo quitar el modo seguro en Android. ¡Comienza a usar todas las funciones normales de tus aplicaciones!