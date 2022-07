Como en toda red social, en Instagram cada usuario tiene dos nombres: el nombre de usuario (que es un identificador único para cada usuario, por lo cual no se repite) y el nombre de pila (que puede ser tu nombre y apellido real, pero realmente puedes poner el que quieras, sin importar que se repita). El nombre de pila lo puedes cambiar cuantas veces quieras y ponerlo con combinaciones de mayúsculas y minúsculas a tu antojo.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo del nombre de usuario de Instagram que tiene muchas limitaciones, ya que es el que las personas usarán para encontrarte en la plataforma. El nombre de usuario que elijas no lo debe tener otra persona, no debe tener espacios y es necesario que esté todo en minúscula. Eso sí, hemos encontrado un truco que te permite saltarte esta última regla. Enseguida te mostraremos cómo poner en mayúsculas todo tu nombre de usuario en Instagram o solo una parte.

Cómo poner en mayúsculas tu nombre de usuario en Instagram

¿Para qué sirve poner el nombre de usuario de Instagram en mayúsculas? Siendo francos, para nada. Sin embargo, casi nadie en la plataforma lo tiene así, lo cual hará que tu perfil sea único y de cierta forma resalte sobre los demás. ¡Es genial para presumir con los amigos! Más allá de eso, no le vemos otra utilidad. Aclarado ese punto, sigue estos pasos para convertir en mayúsculas tu nombre de usuario en Instagram:

Primeramente, vincula una cuenta de Facebook a tu cuenta de Instagram: Si no lo has hecho antes, debes tocar en tu icono de usuario, pulsar las tres rayas horizontales de la esquina superior derecha y seleccionar Configuración . Presiona en Centro de cuentas (está abajo del logo de Meta). Luego, ve a Cuentas y añade tu cuenta de Facebook. Puede ser una cuenta que recién hayas creado, solo ten en cuenta que el nombre que pongas en esa cuenta saldrá en tu descripción de Instagram

a tu cuenta de Instagram:

Luego, regresa al menú inicial del Centro de cuentas y entra en Perfiles .

. Elige tu perfil de Instagram y después toca en Nombre de usuario.

Pon el nombre de usuario que quieras en mayúscula (puede ser todo mayúscula o mayúscula solo en algunas partes). Si está libre, te debe aparecer un check verde y abajo el botón Listo. Presiónalo para confirmar el cambio.

¡Eso es todo! Realmente no sabemos si se trata de un bug o si es algo que la plataforma espera que algunos usuarios hagan. Así que aprovecha de hacerlo mientras sea posible. Está claro que esto no mejorará en gran medida tu cuenta de Instagram, como si lo harán estas guías para conseguir seguidores reales en Instagram y tener más alcance.