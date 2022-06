Seguramente, te has encontrado en la situación donde quieres tomar una foto rápidamente con tu teléfono y ves una niebla en la imagen. La solución más rápida es soplar la lente de tu cámara, frotarla y ¡voilà, cámara nueva!

¿Sabías que todo esto está mal? Si realizas este “limpiado rápido” no hay problema, lo malo está cuando lo haces constantemente, ya que poco a poco irás deteriorando la lente, por lo tanto, dejará de cumplir la función correctamente.

Entonces, para evitar esto, vamos a ayudarte a conocer las mejores formas para limpiar la lente de la cámara de tu móvil.

4 formas rápidas y fáciles de limpiar la lente de la cámara de tu móvil

Es probable que te parezca tedioso el proceso de limpiar una lente. No obstante, existen maneras que toman menos tiempo que otras, y la verdad es que mantener cualquier dispositivo electrónico toma su tiempo.

A continuación, conocerás las formas más rápidas de limpiar la lente de la cámara de tu móvil.

Elimina el polvo de la lente usando un bolígrafo especial para piezas pequeñas

En caso de que la lente de la cámara de tu móvil tenga mucho polvo, lo que puedes utilizar para eliminarlo es un bolígrafo de limpieza o un cepillo con cerdas suaves.

Gracias a los avances, existe una gran cantidad de formas y tamaños para los bolígrafos de limpieza. Por lo que podrás elegir el que sea del tamaño adecuado para eliminar cualquier suciedad.

En caso de que no quieras comprar un bolígrafo de limpieza, podrás utilizar una brocha de maquillaje con cerdas suaves.

Manchas en la lente: utiliza un paño de microfibra

Puede que hayan quedado marcas de tus huellas dactilares en la lente de la cámara de tu móvil. Para eliminarlas, puedes utilizar un paño de microfibra. Esto te ayudará a pulir la lente sin dañarla o deteriorarla.

La diferencia de los pañuelos comunes a los que son elaborados con microfibra, es que los pañuelos dejan algunas partículas de polvo en la lente, pero los pañuelos de microfibra no dejarán rastro.

En caso de no tener un pañuelo de microfibra, puedes utilizar un paño suave (hará la misma función), pero no debe estar lavado con un suavizante de telas, ya que este producto puede dejar «rayada» la lente.

Suciedad persistente: usa una toallita para lentes

Existen situaciones en las que sin darnos cuenta tomamos nuestro móvil con las manos sucias, ya sea de grasa, comida, o alguna otra sustancia. Entonces, para poder eliminar los residuos de suciedad en la lente, puedes utilizar una toallita especial para lentes.

El uso de estas toallitas no es como el que empleamos con las toallas comunes, ya que estas se humedecen con un limpiador de lentes, el cual servirá para eliminar la grasa y la suciedad de manera eficiente.

Si decides utilizar toallitas húmedas comunes, puede que la lente de tu cámara se ensucie aún más, ya que estas poseen suavizantes que solo aportan al engrase de la misma.

Limpieza casera: haz un limpiador de lentes casero

Finalmente, si no dispones de una toallita para lentes, puedes hacer un limpiador para lentes casero.

Para esto, vas a necesitar un pañuelo de microfibra o uno suave. Normalmente, los limpiadores de lentes son soluciones diluidas que contienen alcohol, siendo este el componente perfecto para desinfectar.

Para preparar un limpiador casero, deberás hacer una mezcla de 30% de alcohol isopropílico y un 70% de agua. Para esta mezcla, evita utilizar agua del grifo, ya que esta también posee partículas que pueden dejar manchas en la lente de la cámara de tu móvil.

Cómo eliminar la condensación de la lente de la cámara de tu móvil

Otra situación bastante común en cuanto a la suciedad de un móvil, es la condensación en la lente de la cámara. Esta se presenta por el exceso de humedad en la que se encuentra el dispositivo, la cual logra penetrar en la carcasa de la cámara y comienza a acumularse en el interior de la lente.

Esto solo logrará que tus fotos se vean como si sale humo de la nada. La manera correcta para deshacerte de esta niebla, es secar el móvil. Para esto, puedes colocarlo en un recipiente con arroz crudo, o en su defecto, con gel de sílice durante 24 horas.

Si vas a realizar este proceso, asegúrate de apagar tu móvil, esto evitará que la humedad sea más profunda de lo que parece y dañe la electrónica interior de tu móvil.

Puede que por tu mente haya pasado la idea de secar tu móvil con un secador de cabello, pero la verdad, esto es muy peligroso, ya que las temperaturas tan altas pueden ocasionar un daño irreparable en tu móvil.

Por otro lado, si tu móvil aún tiene humedad luego de pasar 24 horas en arroz crudo, la mejor opción es llevarlo a un taller de reparación. Si tienes conocimientos técnicos, puedes desmontar el móvil tú mismo y limpiar la condensación interna de la lente.

¿Qué debes evitar al limpiar la lente de la cámara de tu móvil?

Aunque parezca lógica la limpieza expuesta en párrafos anteriores, existen algunas acciones que debes evitar al momento de limpiar la lente de la cámara de tu móvil.

Evita utilizar limpiacristales de uso doméstico

Uno de los limpiacristales más conocido es “Windex”, pero la verdad es que esta es una fórmula muy fuerte y abrasiva para el revestimiento de la lente, lo cual, solo hará que se desgaste y disminuya su calidad. En general, evita cualquier producto de limpieza que no esté diseñado para la limpieza de lentes.

Paños ásperos: el peor enemigo

En consejos anteriores, hemos mencionado a los paños de microfibra, estos se utilizan para este proceso por un motivo, y es que mientras más áspero sea el pañuelo utilizado, más altas son las posibilidades de rayar la lente de la cámara.

Lo mismo ocurre con la ropa sucia, ya que puede tener arena atrapada, y por textura, puede arruinar la lente de la cámara.

No uses agua del grifo

Para finalizar, lo ideal para limpiar la lente de la cámara es usar agua destilada. Por ello, debes evitar emplear el agua de grifo, puesto que esta posee minerales e impurezas que solo se atascan en la pantalla, por lo que se ve con marcas o rayones.

Cómo proteger la lente de la cámara de tu móvil

Para mantener en óptimas condiciones la lente de la cámara, compra protectores de lente o un protector de pantalla correcto para tu móvil que te permita proteger tu cámara frontal y trasera.

Estos protectores se adhieren a la lente de la cámara y pueden protegerla tanto de la suciedad, como de los rayones. Aunque estos protectores también se ensucian, puedes mantenerlos y reemplazarlos de una manera más sencilla.

No obstante, si esta opción no te parece atractiva, tener una funda elevada que proteja el vidrio de la lente de la cámara de tu móvil ayudará a evitar su contacto con superficies de textura áspera.

Lleva el móvil a un profesional si lo anterior no te dio resultados

Puedes entregar tu móvil a un profesional para que se encargue de desarmarlo. Esta persona abrirá la carcasa de la cámara y eliminará la suciedad, la condensación y cualquier otro residuo que se encuentre dentro de tu móvil, ya que se encuentra capacitada para ello.

Por otro lado, no confíes en los dispositivos con clasificación IP, ya que esto no asegura que la humedad no pueda producir condensación dentro de la lente. Sea cual sea tu dispositivo, si no tienes conocimientos técnicos sobre el tema, déjalo en manos de un experto.

Para poder limpiar la lente de la cámara de tu móvil de manera correcta, realmente no necesitas maniobrar demasiado, por el hecho de que puedes hacer hasta una mezcla casera para ello. Lo importante es que evites el viejo truco de soplar y frotar la lente.

Esperamos que con estos consejos puedas mantener la calidad de la lente de tu móvil y seguir disfrutando de buenas fotos.