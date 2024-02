Si tienes un Roku TV y quieres instalar aplicaciones que no están disponibles en la tienda oficial de Roku, una opción es usar la tienda de aplicaciones Play Store de Google. Sin embargo, debes saber que no es posible instalar Play Store directamente en tu Roku, ya que este dispositivo usa un sistema operativo diferente al de Android. Por lo tanto, necesitarás usar un método alternativo que te permita acceder a las aplicaciones de Play Store desde tu Roku. En este artículo te explicaremos cómo hacerlo paso a paso.

Cómo tener aplicaciones de la Play Store en un Roku TV

Lo primero que necesitas es tener un dispositivo Android, como un teléfono o una tablet, que tenga instalado Play Store y las aplicaciones que quieres usar en tu Roku. También necesitas tener una cuenta de Google y estar conectado a la misma red WiFi que tu Roku. Luego, debes seguir estos pasos:

Descarga la app Google Home desde la Play Store si aún no la tienes.

Abre Google Home e inicia sesión con tu cuenta de Google si no lo has hecho antes.

En el menú principal de Google Home, ve a la sección Dispositivos que puedes encontrar en la parte de abajo.

Pulsa la opción Agregar dispositivo.

Selecciona Funciona con Google Home.

Busca Roku con el botón de la lupa y selecciónalo.

Sigue las instrucciones en pantalla para conectar tu dispositivo Android con tu Roku.

Una vez que hayas conectado tu dispositivo Android con tu Roku, verás el nombre de tu Roku en la pantalla principal de Google Home. Toca el nombre de tu Roku y luego toca el icono de «Transmitir pantalla o audio». Esto hará que la pantalla de tu dispositivo Android se refleje en tu Roku.

Ahora puedes abrir la aplicación Play Store en tu dispositivo Android y buscar las aplicaciones que quieres usar en tu Roku. Cuando encuentres una aplicación que te interese, tócala y luego toca el botón de «Instalar». La aplicación se descargará e instalará en tu dispositivo Android.

. Cuando encuentres una aplicación que te interese, tócala y luego toca el botón de «Instalar». La aplicación se descargará e instalará en tu dispositivo Android. Una vez que hayas instalado las aplicaciones que quieres usar en tu Roku, puedes abrirlas desde tu dispositivo Android y verlas en tu Roku. Para controlar las aplicaciones, puedes usar la pantalla táctil de tu dispositivo Android.

De esta manera, podrás instalar y usar aplicaciones de Play Store en tu Roku sin problemas. Por ejemplo, podrás tener la app de Star+ en Roku.

Limitaciones de usar apps de la Play Store en Roku

Sin embargo, debes tener en cuenta que este método tiene algunas limitaciones, como:

No podrás usar las aplicaciones de Play Store si no tienes un dispositivo Android o si no estás conectado a la misma red WiFi que tu Roku.

Algunas aplicaciones de Play Store pueden no funcionar correctamente o tener problemas de compatibilidad con tu Roku.

La calidad de imagen y sonido puede variar dependiendo de la velocidad y estabilidad de tu conexión WiFi.

¿Se puede instalar un APK en Roku?

APK es un tipo archivo que permite instalar aplicaciones en Android. Lastimosamente, Roku no tiene Android, sino Roku OS como sistema operativo, lo que significa que no es compatible con APKs. Por tanto, no puedes instalar un APK en Roku. De hecho, para Roku no existe ningún tipo de archivo similar al APK que te permita instalar apps de fuentes externas.

Esperamos que esta guía te haya sido útil para instalar Play Store en tu Roku. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo abajo.