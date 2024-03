A pesar de que Apple ya anuncio que cambiaria sus políticas de sideloading en Europa para permitir instalar apps de terceros, en el resto del mundo estos dispositivos continúan con un ecosistema cerrado. Lo que ha llevado a muchos usuarios de iPhone a preguntarse cómo instalar Kodi en iPhone. Pues la verdad es que existe una forma de hacerlo y no es necesario el Jailbreak. Si quieres saber más sobre esto, no dejes de leer.

¿Cómo instalar Kodi en iPhone sin Jailbreak?

Es lógico que las personas busquen instalar Kodi en sus dispositivos, debido a que este reproductor no solo te ofrece add-ons con series, películas y canales de pago, también te permite ver fútbol, Formula 1 y demás deportes en vivo completamente gratis. Lastimosamente por su ecosistema cerrado, instalar Kodi en iOS no es tan fácil como hacerlo en Android. Sin embargo, eso no significa que sea imposible.

El proceso para instalar Kodi en un iPhone o iPad de forma gratuita es algo largo y solo te permite usar la app por 7 días. Lo bueno es que puedes repetir el proceso y volver a obtener 7 días más de Kodi. Si quieres más tiempo que eso, será necesario pagar por una cuenta de desarrollador de Apple. Para el proceso gratuito necesitarás un equipo con MacOS, un dispositivo con iOS, una cuenta de Apple y seguir los pasos que te dejaremos a continuación:

Cómo instalar Kodi en iPhone sin Jailbreak 1 1 de 5

Conecta tu dispositivo Apple al Mac.

al Mac. Descarga el archivo .deb de Kodi desde su página web oficial.

desde su página web oficial. Instala el archivo descargado y descarga también Xcode desde su página oficial de la Mac AppStore.

desde su página oficial de la Mac AppStore. Abre Xcode y selecciona en donde dice Create a new Xcode project .

. Selecciona la pestaña de iOS, presiona en Apps y luego pulsa en Next.

y luego pulsa en Next. Dale un nombre al proyecto y al Organization Identifier, como Mundo Kodi por ejemplo, y presiona de nuevo en Next.

y al Organization Identifier, como Mundo Kodi por ejemplo, y presiona de nuevo en Next. Selecciona dónde guardar el proyecto, puedes guardarlo en Desktop, por ejemplo, para que sea más fácil de encontrar.

Cómo instalar Kodi en iPhone sin Jailbreak 2 1 de 5

Ingresa en la raíz del proyecto que acabas de crear y presiona en la pestaña de Signing & Capabilities, luego selecciona en donde dice Add Account .

. Allí deberás ingresar tu Apple ID .

. Ya una vez cargada tu cuenta, vete al apartado de Team y selecciónala.

y selecciónala. Ahora, será necesario descargar una app nueva, llamada iOS App Signer , a través de su página oficial. Ingresa en la página y presiona en Download for Mac.

, a través de su página oficial. Ingresa en la página y presiona en Download for Mac. Abre la app y presiona en Abrir en el mensaje de confirmación.

Cómo instalar Kodi en iPhone sin Jailbreak 3 1 de 6

Presiona en la sección de Browser y selecciona el archivo deb de Kodi , que descargaste anteriormente.

, que descargaste anteriormente. En Signing certificate , escoges tu cuenta de Apple ID que cargaste previamente.

, escoges tu cuenta de Apple ID que cargaste previamente. En Provisioning Profile , presiona en iOS Team Provisioning Profile.

, presiona en iOS Team Provisioning Profile. En App Display Name , escribes Kodi.

, escribes Kodi. Presiona en Start y selecciona dónde guardar el archivo , recuerda ponerlo en un lugar fácil de encontrar.

, recuerda ponerlo en un lugar fácil de encontrar. Ingresa tu contraseña y presiona en Permitir siempre .

. Ahora vuelve a Xcode y selecciona tu dispositivo con iOS conectado previamente.

conectado previamente. Despliega el menú que dice Windows y selecciona la opción de Devices and Simulators .

. Selecciona tu dispositivo y en la sección de Installed apps, presiona en el signo «+» .

. Escoge el archivo .ipa que acabas de crear en iOS App Signer.

que acabas de crear en iOS App Signer. Espera un momento y te debería aparecer Kodi en esa misma sección.

Cómo instalar Kodi en iPhone sin Jailbreak 4 1 de 5

Ahora, ve a tu iPhone y verás que Kodi ya está disponible, pero aún falta verificar la app .

. Ingresa en Ajustes en tu móvil, luego en General y por último en Admón. de dispositivos y VPN .

. Presiona en Apple Development .

. Pulsa en donde dice Confiar.

Y listo, ahora Kodi estará disponible para ti y la mejor parte fue que no fue necesario arriesgarse haciendo uso del Jailbreak. Esperamos que esta guía paso a paso de cómo instalar Kodi en iPhone haya sido de utilidad para ti. Si tienes alguna duda del proceso, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.