Si estás en la Lista Robinson y ni eso impide que recibas llamadas de spam a cada momento, no te preocupes. Hemos encontrado una solución, aunque solo para los usuarios que usen un Google Pixel (del modelo que sea). Y es que lo que haremos será utilizar la función exclusiva de estos teléfonos que permite filtrar las llamadas con el Asistente de Google.

De esa forma, Google Assistant podrá contestar las llamadas por ti y preguntar quién está llamando y por qué. Sabrás lo que responda el interlocutor porque el asistente transcribirá su respuesta para que puedas leerla. Así, detectarás rápidamente si es una llamada de spam que quieres rechazar o no.

¿Te interesa activar esta función en tu Google Pixel? Enseguida te enseñamos cómo hacerlo.

Cómo activar el filtro de llamadas automático de los Google Pixel

Antes de nada, debes saber que esta función no puede filtrar tus llamadas si tienes activada una aplicación de terceros que grabe las llamadas o la pantalla de tu móvil. Así que desactiva cualquier app de ese tipo antes de continuar. Además, es necesario que actualices la app Teléfono de Google a su versión más reciente (ábrela en Google Play Store y si dice «Actualizar», actualízala).

¿Todo listo? Entonces sigue estos pasos:

Abre la app Teléfono .

. Presiona el botón de los tres puntos verticales que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Toca en Configuración .

. Luego, selecciona Filtro de llamadas y spam . No olvides habilitar la opción Ver ID de emisor y spam .

. Descarga el paquete de voz en tu idioma .

. Después, pulsa en Voz para elegir el tipo de voz con que quieres que hable Google Assistant: femenina o masculina.

¡Listo! La próxima vez que recibas una llamada verás tres opciones: responder, rechazar y filtrar. Si pulsas esta última, será el Asistente de Google quien conteste y preguntará quién llama y por qué motivo. Tú podrás leer una transcripción en tiempo real de la respuesta de quien está llamando. Basándote en la respuesta, puedes atender, colgar o realizar una de las preguntas sugeridas por el asistente:

¿Es urgente?: «¿Necesitas hablar con urgencia?»

«¿Necesitas hablar con urgencia?» Denunciar como spam: «Borra este número de tus listas de correos electrónicos y de contactos. Gracias. Adiós».

«Borra este número de tus listas de correos electrónicos y de contactos. Gracias. Adiós». Te llamaré más tarde: «Ahora no puede hablar, pero te llamará más tarde. Gracias. Adiós».

«Ahora no puede hablar, pero te llamará más tarde. Gracias. Adiós». No entiendo: «Me cuesta entender lo que dices. ¿Podrías repetirlo?».

Por cierto, este filtro de llamadas no usa WiFi ni consume datos móviles, ya que funciona desde el móvil (no utiliza recursos de la nube). Eso sí, la operadora puede cobrar la llamada atendida por Google Assistant, según su tarifa.

Países donde está disponible el filtro de llamadas de los Google Pixel

Si al entrar en la opción «Filtro de llamadas» no te aparecen unos pasos para descargar el paquete de voz y activar la función, es porque tu dispositivo no es compatible con ella. ¿Por qué? Por una de estas dos razones: no es un Google Pixel o el filtro de llamadas de Google no está disponible en tu país. Aquí tienes la lista de países donde está disponible la función:

Australia

Canadá

Francia

Alemania

Irlanda

Italia

Japón

España

Reino Unido

Estados Unidos

Es posible que Google amplíe la compatibilidad de esta función con más países y dispositivos, pero no podemos darte certezas.

Si lastimosamente no cumples los requisitos para utilizar esta función, te recomendamos probar Truecaller (una app que te dice quién te está llamando y por qué) que funciona en cualquier teléfono Android desde cualquier país.