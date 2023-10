Por si no lo sabes, Spotify tiene sus propios códigos QR para cada una de las canciones disponibles en la plataforma de música en streaming. Pues bien, si quieres aprender a cómo generar y escanear dichos códigos, a continuación, te explicamos todos los pasos para hacerlo desde el móvil y PC.

Cómo generar códigos de Spotify desde el móvil

Crear el código de Spotify de tu canción favorita desde el móvil es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Abre la app de Spotify y busca la canción de la que quieres generar el código.

y busca la canción de la que quieres generar el código. Ahora, pulsa en el botón de opciones que está a la derecha de la canción.

que está a la derecha de la canción. Baja hasta encontrar la opción Mostrar código de Spotify y presiona sobre ella.

y presiona sobre ella. Finalmente, te aparecerá el código de la canción el cual puedes guardar con un screenshot.

Cómo escanear códigos de Spotify en el móvil

Ahora bien, si lo que quieres hacer es aprender a escanear los códigos de Spotify en tu móvil, pues descuida, a continuación, te contamos cómo hacerlo:

Abre la aplicación de Spotify en tu móvil.

en tu móvil. Ve al apartado Buscar de la app.

de la app. Por último, pulsa en el botón de la cámara y listo, al hacer esto se activará la función para escanear códigos de Spotify con la cámara del móvil.

Cómo crear códigos de Spotify desde el ordenador

Cómo generar códigos de Spotify desde el PC 1 de 3

Aunque la aplicación para PC de Spotify no tiene una función integrada para crear códigos como la de móviles, esto no significa que no puedas hacerlo desde tu ordenador. Existe una web que generar códigos de Spotify de manera gratuita y así puedes usarla:

Abre la aplicación de Spotify en tu PC y busca la canción de la que quieres el código.

en tu PC y busca la canción de la que quieres el código. Presiona el botón de opciones > Compartir > Copiar enlace de la canción .

. Ahora, abre la web Spotify Codes y pega el enlace en el recuadro.

y en el recuadro. Finalmente, pulsa en Get Spotify Code y se creará el código de Spotify que puedes descargar pulsando en Download.

Y tú… ¿De qué canción generarás un código de Spotify?