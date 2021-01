Estos últimos días Telegram ha tenido un incremento muy grande de usuarios en su plataforma, gracias a las nuevas políticas de WhatsApp. Como consecuencia, algunas personas han empezado a recibir mensajes de desconocidos, y si a ti te ha pasado eso, seguro quieres saber por qué.

No hay un motivo específico de por qué extraños te escriben a tu Telegram, ya que puede ser por varias razones. Los ajustes que tengas en la aplicación es uno de los factores que más influye, debido a que la app tiene algunas opciones que fomentan el chat de extraños.

¿Qué has activado en Telegram para que te estén escribiendo desconocidos?

Primero que nada, debes entender como funciona Telegram. Esta aplicación de mensajería te solicita un número de teléfono y un nombre de usuario al momento de registrarte.

Puedes ocultar el número activando ciertas configuraciones, pero el usuario es visible casi para cualquier persona que tenga la app. Si quieres ocultarlo debes acceder a “Ajustes”, luego “Privacidad y seguridad” y en el apartado de “Número de teléfono” seleccionar la opción “Nadie”.

Ya que estás ahí, puedes aprovechar y configurar Telegram para que solo los que tengas agregados te incluyan en grupos. Eso lo haces seleccionando en la parte de Grupos y canales la opción “Mis contactos”.

Ahora, teniendo tu número privado no solucionas el problema, aún pueden escribirte desconocidos, pero al menos ya no verán algo tan personal. Tu usuario seguirá siendo visible para cualquiera que se lo tope en Telegram. Hasta este momento no hay una manera de ocultarlo, aunque tu privacidad estará segura detrás de un “nickname”.

Puede que hayas activado “Personas cerca” y ese sea el origen del problema

Cuando te hablamos de esta función, te comentamos que Telegram podría estar compartiendo tu ubicación exacta. Sin embargo, ese no es el único problema, ya que esta configuración también permite que cualquier desconocido con este ajuste activado te mande mensajes.

Lo bueno es que no viene encendido de forma predeterminada, la manera de que se encienda es que tú lo hagas manual. Si has activado la opción por error, debes saber que ya no puede desactivarse.

Lo único que Telegram te permite hacer es dejar de mostrar tu ubicación. Eso hará que a los desconocidos que lo tengan activo, ya no le aparezcas en la lista de personas cerca, y en consecuencia, no puedan escribirte. Lo que debes hacer es:

Entra a Telegram. Pulsa en las 3 rayas horizontales. Ve a la opción de “Personas cerca”. Activa “Dejar de mostrarme”.

De esa manera, la única forma en que algún desconocido te escriba es que te consiga en un grupo y te mande un mensaje privado o que se encuentre tu nombre de usuario por error.

Es cierto que estas opciones no te aseguran que jamás te vaya a contactar un extraño, pero al menos, podrás hacer que disminuya la cantidad de veces que eso pase.

Cuéntanos ¿cuál ha sido tu experiencia más rara con un extraño en Telegram?