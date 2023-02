Existe una manera para poder etiquetar a todos en un grupo de Facebook. Es un método sumamente sencillo y fácil de usar. Lo mejor de todo, es que puedes hacer esto desde cualquier dispositivo donde hayas iniciado sesión.

Cómo etiquetar a todos en un grupo de Facebook

El único detalle a tener en cuenta, es que este método solo funcionará si tú eres administrador del grupo en cuestión, de lo contrario no funcionará. Te recomendamos usarla únicamente una vez al día para no molestar a los miembros del grupo y evitar problemas con los moderadores de Facebook.

Para poder etiquetar a todos en un grupo de Facebook solo debes dirigirte al grupo donde quieres hacer una publicación, abrir la ventana para crearla y escribir @everyone en la ventana para crear la nueva publicación.



Una vez hayas enviado la publicación con dicha etiqueta, cada miembro del grupo en cuestión aparecerá etiquetado en la publicación que has hecho y al recibir la notificación verá su nombre junto con el resto de los miembros del grupo.

La etiqueta @everyone también la puedes usar para etiquetar a todos cuando vayas a hacer un comentario en una publicación de un grupo, y como una etiqueta a colocar en una foto dentro del mismo grupo.

¿Y si no puedo etiquetar a todos en un grupo de Facebook?

Facebook activó la opción de etiquetar a todo el mundo con @everyone a inicios del año pasado, por lo que es posible que esta opción aún no la tengas habilitada en tu grupo. Si no puedes usarla en un grupo donde eres administrador, es probable que sea por esta razón.

Cómo evitar ser etiquetado con @everyone en Facebook

A algunos usuarios les puede resultar molesto ser etiquetados de forma constante con este método o de parte de cualquier otra persona, si eres este tipo de usuario te tenemos una buena noticia. Resulta que existe una manera muy sencilla de bloquear las etiquetas:

Entra en la sección de “Configuración”.

Ingresa en la sección de “Perfil y etiquetado”.

Aquí puedes controlar quien te etiqueta y puedes elegir si te dejarás etiquetar por cualquier usuario, tus amigos o los amigos de estos. Solo debes configurarlo a tu gusto y así no serás etiquetado por cualquiera dentro de Facebook.

Estos no son los únicos trucos para Facebook que puedes encontrar en Androidphoria. Revisa nuestra publicación donde te explicamos cómo cambiar la foto de tu perfil sin que nadie lo note y también conoce el método con el que puedes evitar que determinadas personas vean tus publicaciones de Facebook sin necesidad de bloquearlas o borrarlas.