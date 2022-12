Escanear códigos QR en Android es muy fácil, pero cuando llega el momento de hacerlo todos dudamos. Y es que hay muchas maneras de leer un código QR desde el móvil y hasta hace poco no existía un único método universal. Algunos móviles tienen integrado el lector de QR en la app de cámara predeterminada, otros lo tienen en una aplicación dedicada y algunos solo ofrecen el escáner de QR de Google Lens. Por suerte, en Android 13 hay una forma muy sencilla y universal de escanear estos códigos.

Una de las mejores novedades de Android 13 es un acceso rápido al escáner de códigos QR gracias al cual ya no tienes que complicarte al momento de leer uno de estos códigos con tu móvil. Enseguida te enseñamos cómo utilizarlo.

Cómo escanear un código QR en Android 13 sin instalar nada

Para escanear un código QR en tu móvil con Android 13 sin instalar ninguna aplicación, solamente tendrás que seguir estos pasos:

Desliza la barra de notificaciones hacia abajo dos veces hasta desplegar por completo el menú de accesos rápidos.

hasta desplegar por completo el menú de accesos rápidos. Desplaza el menú hacia la izquierda para ver más accesos rápidos.

para ver más accesos rápidos. Selecciona Escanear QR.

¡Listo! De esa forma, se abrirá la cámara de tu móvil con el lector de QR integrado de Android 13. El enlace al que te lleve el código escaneado se abrirá con el navegador predeterminado de tu móvil.

Si quieres tener más a mano el escáner de QR de Android 13, presiona el botón del lápiz que verás en el menú de accesos rápidos para colocar el acceso rápido «Escanear QR» en la primera ventana de opciones.

Dicho sea de paso, si en tu móvil el menú es diferente al que ves en este artículo, no te preocupes. Nosotros estamos usando una versión pura de Android 13 que no se ve igual a las distintas capas de personalización de los fabricantes. Sin embargo, eso no cambia la ubicación del lector de códigos QR integrado de Android 13 en tu smartphone. Ahora bien, si tu teléfono no tiene Android 13, tendrás que seguir este otro tutorial de cómo leer códigos QR desde Android sin instalar nada.