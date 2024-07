WhatsApp es la aplicación de mensajería favorita de la gran mayoría de personas, siendo ideal tanto para uso personal como para negocios. No obstante, tiene sus limitaciones para esto último, pues no permite enviar un mensaje a varios contactos sin agregarlos previamente. Si quieres enviar un mensaje masivo en WhatsApp, la app solo te deja hacerlo a través de las listas de difusión que se crean con los contactos que tienes en tu móvil.

WhatsApp no tiene esta limitación porque sí, sino para evitar el spam. Sin embargo, hemos descubierto dos métodos que hacen posible enviar un mensaje a múltiples contactos sin agregar en WhatsApp. Son métodos seguros por los que no te banearán, ya que no infringen ninguna norma. Sin más preámbulos, enseguida te mostramos los trucos para enviar mensajes a varios números en WhatsApp sin lista de difusión.

Como seguramente ya sabes, existe un truco para enviar un WhatsApp a un contacto sin agregar que consiste en sustituir el número de esta URL: wa.me/prefijo+número. Por ejemplo: wa.me/34000000000. Pero de esta manera solo enviarás un mensaje a la vez, lo cual es muy tedioso y te tomará horas hacerlo con varios números. Con los siguientes métodos el proceso será más sencillo:

Utilizando una página web

Este primer método funciona tanto en el móvil como en PC, ya que solamente tendrás que acceder a una página web gratuita que gestionará el envío del mensaje masivo. ¿Cómo? De la siguiente manera:

Abre la web WHATSAPP BULK SENDER de Privyr en tu navegador.

Presiona en Start Using .

. En el campo «Message Template», borra todo lo que está ahí e introduce el mensaje masivo que quieres enviar .

. Si quieres personalizar más el mensaje , usa el comando «@name» en el mensaje y la web lo sustituirá en cada mensaje por el nombre de cada contacto.

, usa el comando «@name» en el mensaje y la web lo sustituirá en cada mensaje por el nombre de cada contacto. Abajo, verás las casillas «Name» y «Phone number» donde debes ingresar el nombre y el número de los contactos , respectivamente. Ten en cuenta que el número debe ir en este formato: prefijo telefónico + número. Por ejemplo: 34000000000.

, respectivamente. Ten en cuenta que el número debe ir en este formato: prefijo telefónico + número. Por ejemplo: Si agotaste las casillas y quieres agregar más números, presiona en Add 5 more rows . También puedes usar la opción Bulk Edit Contacts para añadir muchos contactos a la vez, usando el formato indicado por la página.

. También puedes usar la opción para añadir muchos contactos a la vez, usando el formato indicado por la página. Cuando estés listo, presiona el botón Send de cada número que agregaste. Esto te llevará al chat de WhatsApp con el respectivo número donde solo debes pulsar el botón de enviar mensaje para terminar.

El único problema de este método es que tendrás que pulsar el botón Send de la página y luego el botón de enviar en WhatsApp para cada número al que quieres enviar el mensaje. Esto es algo muy tedioso de hacer si son más de diez los números a los que vas a enviar el mensaje. Por suerte, hay un método alternativo que te permitirá enviar el mensaje a varios contactos a la vez sin agregar y con solo presionar un botón.

Con una extensión de Chrome

Otra forma de enviar un mensaje a varios contactos sin agregar en WhatsApp es usando la extensión Bulk Sender del desarrollador «fikretkaya82771», la cual solo funciona con WhatsApp Web a través de Chrome (o cualquier otro navegador basado en Chromium). La ventaja de este método es que te permitirá enviar el mensaje masivo a varios números a la vez sin tener que pulsar en enviar para cada uno. Sigue estos pasos para usarla:

Instala la extensión Bulk Sender en tu navegador de PC.

Abre WhatsApp Web e inicia sesión si no lo habías hecho antes.

Con WhatsApp Web abierto, en esa misma pestaña despliega la extensión tocando el icono del rompecabezas que está en la esquina superior derecha.

tocando el icono del rompecabezas que está en la esquina superior derecha. En el campo «WhatsApp Numbers», introduce los números de teléfono a los que quieres enviar el mensaje, siguiendo este formato: +341111111111, +522222222222, +583333333333 (todos estos son números falsos de ejemplo).

a los que quieres enviar el mensaje, siguiendo este formato: +341111111111, +522222222222, +583333333333 (todos estos son números falsos de ejemplo). Luego, en «Message Text» ingresa el mensaje masivo que quieres enviar. Por cierto, si lo enviarás de nuevo en otra ocasión, puedes presionar en «Save as template» para guardarlo como plantilla.

que quieres enviar. Por cierto, si lo enviarás de nuevo en otra ocasión, puedes presionar en «Save as template» para guardarlo como plantilla. Por último, en «Sending Settings» puedes elegir cuánto tiempo de separación habrá entre un envío y otro . La extensión te pide dos números en segundos y ella se encargará de añadir un retraso al azar entre ese intervalo. ¿Para qué es esto? Para evitar que WhatsApp banee tu cuenta por spam. Yo te recomiendo dejar los valores predeterminados.

. La extensión te pide dos números en segundos y ella se encargará de añadir un retraso al azar entre ese intervalo. ¿Para qué es esto? Para evitar que WhatsApp banee tu cuenta por spam. Yo te recomiendo dejar los valores predeterminados. Cuando hayas terminado de configurar todo, presiona el botón Send .

. Para que el envío salga bien, no te salgas de la pestaña de WhatsApp Web ni cierres la extensión. Hasta que todos los mensajes se terminen de enviar, mejor ni toques el PC.

¡Listo! Al final la extensión te mostrará el resultado del envío, indicándote en rojo la cantidad de números a los que no pudo enviar el mensaje. Puedes presionar en «Retry failed» para volver a intentar enviar el mensaje a esos números que fallaron.

Usando esta extensión, el riesgo de baneo es mínimo, pero sus desarrolladores aconsejan lo siguiente para no llevarte un susto:

Usa una cuenta de WhatsApp que lleve registrada 15 días o más.

Tu teléfono y la IP del sitio web/PC deben estar en la misma zona (no uses VPN)

No cambias de IP con frecuencia

El primer día, solo envía 50 mensajes como máximo

A partir del segundo día, puedes enviar un máximo de 300 mensajes

Y ya estaría. Aprovecha esta herramienta para enviar un mensaje a varios contactos al mismo tiempo en WhatsApp sin necesidad de usar listas de difusión ni agregar cada contacto a tu móvil. Si conoces algún otro método o truco, no dudes en compartirlo con nosotros en la caja de comentarios de aquí abajo.