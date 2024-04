YouTube es la enciclopedia de los vídeos. Una gran parte de los vídeos que han existido en la historia de la humanidad, están en esa plataforma. Bueno, quizás estamos exagerando, pero es cierto que en YouTube se pueden encontrar muchísimos vídeos, incluyendo los que recuerdas haber visto en una época.

Ahora bien, ¿qué pasa si recuerdas haber visto un vídeo en YouTube hace años y ahora no lo consigues? En ese caso, mirar el historial de YouTube no es una opción, ya que si el vídeo lo viste hace mucho tiempo, te tomará horas encontrarlo revisando día por día. Además, lo más probable es que no recuerdas qué día lo viste. ¿Qué se puede hacer entonces? Prueba los siguientes trucos.

3 trucos para encontrar vídeos de YouTube que viste hace mucho tiempo

Por suerte, YouTube ofrece un montón de herramientas más allá del historial para encontrar los vídeos que alguna vez viste. Eso sí, desde ya aclaramos que los trucos que verás a continuación (salvo el último) requieren que inicies sesión en YouTube con la misma cuenta que usaste en su momento para ver los vídeos. Dicho eso, ¡comencemos!

Utiliza el buscador del historial

Ve a la web de Mi Actividad de Google – YouTube y toca el icono de la lupa para buscar el vídeo por su nombre o por las palabras que recuerdes. También puedes pulsar el icono de calendario para filtrar los resultados por la fecha en la que recuerdas haber visto el vídeo (Google solo te mostrará resultados de vídeos vistos antes de la fecha que elijas).

Usa la función «Vistos» de YouTube

Cada vez que haces una búsqueda en YouTube, aparecen una serie de opciones en la parte superior que te permiten filtrar los resultados fácilmente. Mi recomendación es que busques en YouTube el vídeo que viste poniendo solo las palabras claves que recuerdes de su título o temática. Luego, toca el filtro «Vistos» para que así la plataforma solo te muestre el vídeo que viste con esos términos. Este truco es infalible para encontrar vídeos que no son muy populares.

Filtra la búsqueda de YouTube por fecha

Para una búsqueda más precisa, utiliza los operadores «before:» y «after:» en YouTube. Por ejemplo, si lo único que sabes es que viste el vídeo después de 2020, tienes que buscar de esta manera:

palabras claves del vídeo que quiero encontrar after:2019-12-31

Y si el vídeo es muy viejo, digamos que de hace más de 10 años, la búsqueda sería así:

palabras claves del vídeo que quiero encontrar before:2014-12-31

Lo bueno de este método es que no requiere que uses la misma cuenta de YouTube con la que viste el vídeo y, en mi experiencia, es más efectiva que filtrar con el calendario del historial de YouTube porque no omite ningún vídeo en la búsqueda y te da más resultados. Es el mejor método si quieres encontrar un vídeo que tiene muchas visitas, pero no funciona tan bien con vídeos que tienen pocas visitas.

Antes de irte, recuerda que también puedes ver el historial de vídeos vistos en Facebook y TikTok.