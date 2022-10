Como encontrar el filtro del vestido rojo en TikTok

¿Quieres sumarte a la tendencia del vestido rojo en TikTok? Si tu respuesta es “sí”, deberás utilizar el filtro que se ha viralizado dentro de esta popular red social de vídeos.

Bajo el nombre de “Red Dress”, TikTok ha lanzado un filtro que ha causado sensación en casi todo el mundo. Si ya lo has visto en otros vídeos, pero no lo pudiste encontrar, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado.

Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos cómo encontrar el efecto del vestido rojo dentro de TikTok. Eso sí, para que lo puedas hallar, tendrás que actualizar la app a la última versión (es imprescindible tenerla actualizada).

Cómo encontrar el filtro del vestido rojo en TikTok

Antes de que te mostremos el procedimiento que deberás llevar a cabo, es necesario aclarar que este filtro no está disponible en TikTok Lite, versión ligera de la red social para Android que presenta una gran cantidad de limitaciones.

Primero tendrás que abrir la aplicación de TikTok que tienes instalada en tu móvil.

que tienes instalada en tu móvil. Dentro de la red social, deberás pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubica arriba a la derecha de la pantalla. En el cuadro de búsqueda, tendrás que escribir lo siguiente: “Red Dress” (sin las comillas). Una vez escritas esas palabras, tendrás que darle al botón “Buscar”.

En segundos, TikTok te mostrará una serie de resultados. Para poder añadir el filtro del vestido rojo a la cámara de tu móvil, tendrás que pinchar en el icono de color rojo que tiene forma de cámara de vídeo.

Apunta con la cámara de tu móvil a alguna persona (debe mostrarse todo el cuerpo para que el filtro funcione). Una vez que el filtro se active, tendrás que pinchar en el botón de color rojo para grabar el vídeo .

. Con el vídeo ya capturado, tendrás que pinchar en la pequeña palomita de color rojo .

. Luego, deberás pinchar en “Siguiente”.

Y, por último, tendrás que darle al botón que dice “Publicar”.

Puedes saltarte todos los pasos que te hemos dejado arriba pinchando sobre este enlace. El mismo te llevará de forma directa al filtro en cuestión.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que el filtro del vestido rojo no esté disponible en tu país, te aconsejamos descargar TikTok Beta, versión que te permitirá acceder a las últimas funciones antes que nadie.