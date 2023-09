Aunque en Android se pueden instalar otras tiendas de aplicaciones, no cabe duda de que Play Store es la mejor de todas. La tienda de apps de Google está optimizada para que encuentres contenido que sea compatible con las características de tu móvil. Además, cuenta con funciones de seguridad que hacen que sea muy seguro descargar aplicaciones de la tienda (aunque a veces no tanto).

Ahora bien, una de las cosas que menos gustan de la Play Store es que su herramienta de búsqueda de apps es muy limitada. Y, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las aplicaciones disponibles en la tienda están llenas de publicidad, resulta muy difícil encontrar juegos y apps sin anuncios en la Play Store. Por suerte, existe un truco para filtrar las búsquedas en la tienda y a continuación te contamos cómo hacerlo.

Cómo encontrar apps y juegos sin anuncios en Google Play Store

La Play Store no permite agregar filtros a la búsqueda de aplicaciones. Por ello, no puedes hacer una búsqueda de apps sin anuncios desde la tienda. Ahora bien, esto no significa que tengas que revisar manualmente cada aplicación o juego para saber si tiene publicidad.

Afortunadamente, existe una web con la que puedes encontrar apps sin anuncios disponibles en la Play Store. Se trata de «Advanced Google Play Search», una página a la que puedes acceder usando el enlace que dejamos aquí abajo.

Enlace | Advanced Google Play Search

Una vez que estés en la web, debes hacer lo siguiente para encontrar aplicaciones y juegos sin publicidad:

Escribe en la barra de búsqueda la aplicación que quieres descargar.

la aplicación que quieres descargar. Una vez te aparezcan los resultados, marca la opción «Ad-free» y de inmediato te aparecerán solo apps sin anuncios.

y de inmediato te aparecerán solo apps sin anuncios. Finalmente, cuando encuentres una aplicación, ve hacia la derecha y allí te aparecerá el botón de Play Store con el que podrás abrir automáticamente la aplicación en la tienda para descargarla.

Y tú… ¿Usarás este truco para descargar solo aplicaciones libres de anuncios en la Play Store?