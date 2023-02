¿Quieres que tus amigos no puedan ver todos los vídeos que has compartido en TikTok? Pues no hará falta que pongas tu cuenta como privada, ya que existe un método muy sencillo de llevar a cabo que te permitirá eliminar cualquier vídeo que hayas recomendado.

Teniendo en cuenta que ahora TikTok les muestra los vídeos que has compartido a las personas que tienes añadidas como amigo, son muchos los usuarios que quieren resguardar su privacidad.

Si tú eres uno de ellos, aquí te mostraremos paso a paso cómo eliminar los vídeos que has compartido dentro de TikTok, ¡es más fácil de lo que piensas!

Así puedes eliminar los vídeos que compartes en TikTok

Antes de que te mostremos el respectivo tutorial, es imprescindible que actualices la app de TikTok a la última versión, ¿por qué? Porque el famoso botón amarillo solo se hace presente cuando la respectiva aplicación está actualizada.

Primero tendrás que abrir la app de TikTok que tienes instalada en tu móvil.

que tienes instalada en tu móvil. Una vez que estés dentro de la red social, deberás acceder a tu perfil . Para ello, tendrás que pinchar sobre la pestaña que dice “Perfil” (ubicada en la esquina inferior derecha).

. Para ello, tendrás que pinchar sobre la pestaña que dice “Perfil” (ubicada en la esquina inferior derecha). Por consiguiente, deberás pulsar en las flechas que aparecen en cuarto lugar (dentro del menú de pestañas).

Pincha sobre el vídeo compartido que quieres eliminar de tu perfil.

de tu perfil. Dale a la opción que dice “Lo compartiste”.

Se desplegarán los comentarios de dicho vídeo, allí deberás mantener presionado por algunos segundos sobre “Compartió este vídeo”.

Pincha en “Eliminar la publicación compartida”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, TikTok te mostrará el siguiente mensaje: “Tu publicación compartida se ha eliminado”.

Cuando regreses a tu perfil, observarás que ya no aparece la publicación que habías compartido.

Sin nada más que agregar al respecto, es necesario aclarar que los vídeos compartidos que se han eliminado siguiendo los pasos que dejamos arriba, no podrán ser recuperados. Así mismo, de momento no existe ninguna opción que permita ocultar la pestaña de “Videos compartidos” que aparece en los perfiles de los usuarios de TikTok.