Twitch es actualmente la mejor plataforma para ver directos. Los mejores streamers del mundo están allí y hay contenido de todo tipo para ver (gameplay, cocina, música, charlas, etc.). Sin embargo, existen muchas razones por las que quieras eliminar tu cuenta Twitch: a tu canal no le va bien y prefieres empezar otro desde cero, te ganaste una mala reputación como usuario y deseas borrar tu pasado, simplemente necesitas un descanso, etc.

Sea cual sea tu motivo, te entendemos y te ayudaremos. En las siguientes líneas te explicaremos paso por paso cómo eliminar permanentemente una cuenta de Twitch y cómo desactivarla en caso de que quieras retomarla luego. Primeramente, mostraremos el procedimiento para cuentas de usuarios y después el de partners o afiliados, ya que los pasos a seguir son distintos.

Cómo eliminar una cuenta de Twitch permanentemente

Si tienes una cuenta normal de usuario de Twitch que deseas eliminar para siempre, puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Pincha el siguiente enlace para ir a la sección de Eliminar cuenta de Twitch. Antes, debes haber iniciado sesión con tu cuenta en la plataforma. De lo contrario, no te aparecerá nada.

En «Cuenta para eliminar» debería mostrarse tu nombre de usuario.

La casilla «Indícanos por qué quieres eliminar tu cuenta» es opcional. Puedes contestar o no a la pregunta que Twitch te hace para ver en qué puede mejorar la plataforma.

Antes de dar el paso final, tienes que saber que esto es irreversible y elimina todo lo asociado a tu cuenta . De hecho, después de hacerlo cualquiera puede registrarse con tu antiguo nombre de usuario. Así que considera esto con cuidado si tienes una marca que proteger.

¿Estás listo para decir adiós a tu cuenta? Pulsa el botón Eliminar cuenta.

La buena noticia es que, aun sin cuenta, puedes seguir viendo los directos en Twitch de tu streamers favoritos. Eso sí, no podrás participar en el chat. Además, ten en cuenta que algunos streamers hacen directos solo para suscriptores o restringen el chat para que solo los usuarios que han verificado su cuenta con número de teléfono puedan comentar.

Cómo desactivar una cuenta de Twitch (temporalmente)

¿Quieres dejar Twitch por ahora y piensas retomarlo en el futuro? Entonces lo que deberías hacer es desactivar tu cuenta. De esa manera, Twitch conservará tu nombre de usuario y otros datos, pero mantendrá inactivo tu perfil. ¿Qué significa eso? Básicamente, que no podrás chatear, seguir a la gente, enviar bits o hacer las cosas que habitualmente harías cuando usas tu cuenta. Además, Twitch ocultará tu perfil de la vista del público.

Para desactivar tu cuenta de Twitch, haz lo siguiente:

Pincha el siguiente enlace para ir a la sección de Desactivar cuenta de Twitch. Antes, debes haber iniciado sesión con tu cuenta en la plataforma. De lo contrario, no verás nada.

En « Cuenta para desactivar » debe salir el nombre de usuario de la cuenta de Twitch que quieres desactivar.

Y en «Indícanos por qué quieres desactivar tu cuenta» opcionalmente puedes explicar tus motivos por los que quieres abandonar Twitch por un tiempo.

¿Estás listo? Presiona el botón de Desactivar cuenta.

Aun desactivando la cuenta, es posible que Twitch dé tu nombre de usuario a otra persona si pasan más de 6 meses y no vuelves a la plataforma. Por eso, antes de que se cumpla ese período, repite este procedimiento.

En caso de que quieras reactivar tu cuenta de Twitch, simplemente inicia sesión. Aparecerá un mensaje de bienvenida que te preguntará si deseas reactivar la cuenta. Pulsa en Reactivar > Continuar. Si no quieres reactivarla, solo cierra el mensaje tocando el botón de la «X».

Cómo eliminar tu cuenta de Twitch si eres partner o afiliado

Ahora bien, si perteneces a uno de los programas de Twitch para streamers (Partners y Afiliados), ninguno de los dos métodos anteriores te funcionará. Y es que primero tienes que darte de baja de estos programas. Para ello, debes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Twitch o enviar un correo a la dirección support@twitch.tv solicitando tu salida del programa de socios o afiliados.

Una vez que estés fuera, sigue cualquiera de los dos procedimientos explicados anteriormente (el de eliminación o el de desactivación de la cuenta) para abandonar definitivamente Twitch. ¡Eso es todo!

