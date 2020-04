Si instalaste una aplicación en tu Android TV por error y no sabes cómo desinstalarla, no te preocupes, has llegado al lugar indicado. Aquí te mostraremos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para poder eliminar cualquier app en un televisor Android TV.

Cabe destacar que el procedimiento que se debe llevar a cabo es muy distinto al que se realiza en dispositivos móviles Android, pues si bien el “sistema operativo es el mismo”, su funcionamiento es bastante diferente.

Cómo eliminar una aplicación en Android TV

El primer paso que debes lleva a cabo es ingresar en el menú principal de tu Android TV. Para poder hacerlo, lo único que necesitas es pulsar sobre el botón Home en tu control remoto (se muestra bajo el icono de una pequeña casa).

Dentro del menú principal de tu Smart TV con Android TV, tendrás que pulsar sobre la opción que dice Configuración, la misma se muestra arriba la derecha de la pantalla y tiene forma de rueda dentada.

En el menú que se despliega a la derecha de la pantalla, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Apps, ubicada justo por encima de “Preferencias de dispositivo”.

Utiliza las flechas direccionales de tu control remoto para ir hasta la opción que dice Ver todas las apps. Una vez allí, pulsa Ok para que todas las aplicaciones que tengas instaladas en tu Android TV aparezcan en la lista.

Posiciónate en la aplicación que quieres desinstalar, en este caso elegimos File Commander, y luego pincha sobre la misma (presiona Ok en el control remoto).

Se mostrarán más opciones, desplázate hasta estar posicionado sobre la opción que dice Desinstalar y luego pulsa el botón Ok de tu control remoto.

Por último, dale al botón que dice Aceptar para que la app en cuestión se desinstale de forma correcta de tu Android TV. Puede que a veces el televisor se tome un par de segundos para llevar a cabo la eliminación de la app, tú no te preocupes porque esto es algo totalmente normal.

¡No te equivoques de aplicación!

Sin mucho más que añadir, te recomendamos ver bien cuál es la aplicación que quieres desinstalar para no cometer errores. A veces uno desinstala apps sin tener idea de si sirven o no, o bien porque no funcionan como uno espera. Si este último punto se relaciona con tu situación, te recomendamos pinchar aquí para sepas cómo actualizar apps y disfrutar de todas sus mejoras en Android TV.