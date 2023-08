Cómo difuminar o pixelar rostros en una foto | Online y gratis

Aunque desde nuestro móvil, podemos editar las fotos y ocultar ciertas cosas usando pinceles o stickers, a veces es mejor hacerlo de una manera más profesional. Existen herramientas en internet para conseguir pixelar o difuminar rostros en cualquier clase de imagen, y una opción sencilla, online y gratuita, es la web de Image Anonymization.

Esta no es más que una aplicación web con todas las herramientas necesarias para poder censurar rostros que no quieres que sean visibles en las fotos que publicas. Bien sea para preservar la privacidad de personas que no conoces y salieron por accidente, o por cualquier otra razón, tirar de Image Anonymization te servirá. Te explicamos cómo utilizarla paso a paso.

Cómo difuminar o pixelar rostros en una foto con Image Anonymization

Lo primero que debes saber es que esta web es bastante sencilla y básica. Va a lo que promete, lo cual es simplemente ocultar ciertas partes de las fotos empleando el efecto de difuminado, pixelado o con un rectángulo negro. Otras funciones extra podrían ser el poder rotar la imagen en diferentes grados, guardarla en un formato diferente e incluso modificar las medidas de la foto ya censurada. El paso a paso para conseguir ocultar rostros desde esta herramienta web es el siguiente:

Entra en la página web de Image Anonymization.

Pulsa sobre el cuadro para subir la imagen y selecciona la que deseas difuminar o pixelar.

o pixelar. Una vez abierta, presiona sobre la opción Detect faces . Tendrás que esperar algunos segundos para que la página reconozca los rostros en la foto y los seleccione.

. Tendrás que esperar algunos segundos para que la página reconozca los rostros en la foto y los seleccione. Elige el modo que deseas para ocultar el o los rostros : difuminando (blur), pixelando (pixelate) o colocando un rectángulo oscuro (black out). También puedes determinar la forma del efecto, la intensidad, e incluso rotar la imagen, como ya se dijo. Si quieres deshacer los cambios por si te has equivocado, siempre puedes presionar en Clear y volverá a tener la apariencia inicial.

: difuminando (blur), pixelando (pixelate) o colocando un rectángulo oscuro (black out). También puedes determinar la forma del efecto, la intensidad, e incluso rotar la imagen, como ya se dijo. Si quieres por si te has equivocado, siempre puedes presionar en Clear y volverá a tener la apariencia inicial. Terminado el trabajo, baja y selecciona Save As…

Escoge el formato de la imagen editada , sea JPG o PNG. También puedes seleccionar las medidas y después de todo esto, para descargarla te basará con presionar Save As de nuevo.

, sea JPG o PNG. También puedes seleccionar las medidas y después de todo esto, para descargarla te basará con presionar Save As de nuevo. ¡Ya está!

Cabe resaltar que aunque esta página es bastante buena detectando rostros en fotos, siempre puedes hacer el proceso de seleccionar lo que quieres ocultar de forma manual. Basta con que dibujes un rectángulo con el propio cursor, manteniendo el dedo presionado sobre la pantalla, y arrastrando hasta abarcar toda el área deseada.

Si todavía quieres seguir aprendiendo más trucos, siempre puedes encontrar otros tutoriales relacionados con las imágenes, como las mejores formas de saber si una foto fue creada con IA, o si se trata de una foto falsa. Esperamos que esta herramienta te sea de provecho.