¿Tienes que desinstalar más de 5 aplicaciones en tu dispositivo móvil Android? No es necesario que lo hagas de manera individual, pues la tienda de aplicaciones de Google, Play Store, te permite eliminarlas al mismo tiempo.

Ingresando en Google Play Store y accediendo a un apartado “secreto”, podrás desinstalar muchas aplicaciones a la vez en Android. Eso sí, tendrás que contar con la última versión de Play Store instalada en tu teléfono.

Así puedes desinstalar varias apps a la vez en Android (usando Google Play Store)

Antes de que te mostremos el tutorial que tienes que realizar, es necesario aclarar que las aplicaciones no se van a desinstalar del tirón, o sea, Google Play Store irá desinstalando aplicación por aplicación (las que has seleccionado).

Abre la tienda de aplicaciones de Google desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de Play Store, tendrás que pinchar sobre tu cuenta , la cual se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

, la cual se ubica arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará una ventana con distintas opciones, pincha sobre la que dice “Administrar dispositivo y apps”.

Por consiguiente, deberás pulsar sobre el apartado que te muestra cuánto espacio del almacenamiento interno de tu móvil estás usando (es una barra de color blanco).

Selecciona las aplicaciones que deseas desinstalar de tu móvil.

de tu móvil. Con las apps ya seleccionadas, deberás pinchar sobre el pequeño bote de basura que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Y, por último, tendrás que darle a la opción de color verde que dice “Desinstalar” para que Google Play Store inicie el proceso de eliminación.

En caso de que Google Play Store no desinstale alguna de las aplicaciones que has seleccionado, tendrás que realizar la desinstalación de forma manual. Hay ocasiones en las que la tienda no puede desinstalar ciertas apps, ¿por qué? Por el simple motivo de que las mismas están conectadas con otros servicios.

Sin nada más que añadir al respecto, te recomendamos que le eches un vistazo a las 10 mejores alternativas a Google Play Store, tiendas de aplicaciones que ofrecen otros tipos de herramientas y juegos (contenido que no podrás encontrar en la tienda de Google).