Fortnite desapareció… de la Play Store de Android y la App Store de iOS. Google y Apple retiraron el famoso Battle Royale de Epic Games de sus tiendas por violar sus políticas de comisiones por microtransacciones, y con razón.

Ahora no puedes instalar el juego desde ellas ni en tu Android ni en tu iPhone o iPad, ¿está todo perdido? En lo absoluto. Ya te mostramos cómo puedes instalarlo en tu Android y ahora toca enseñarte cómo instalar Fortnite en tu iPhone e iPad aunque no esté en la App Store. No es tan difícil, pero “ciertas condiciones aplican”.

Así puedes descargar Fortnite fácilmente en tu dispositivo con iOS, pero solo si ya lo habías hecho antes

A diferencia del método para Android, con los dispositivos iOS la cosa podría resumirse al clásico “una de cal y otra de arena”. ¿Por qué lo decimos? Porque la instalación tiene cosas positivas y otras negativas.

Lo positivo es que aún puedes instalar Fortnite en tu iPhone o iPad de una forma muy sencilla, pero ahí viene lo malo. Resulta que solo lo podrás descargar si ya lo habías instalado antes en tu dispositivo, de otra manera es imposible.

Fortnite desapareció del buscador de aplicaciones de la App Store, pero lo cierto es que sigue alojado en sus servidores, al menos momentáneamente. Por lo tanto todavía puedes acceder a él si por alguna razón lo habías instalado antes, ¿cómo? Desde tu historial de aplicaciones. Así puedes hacerlo:

Abre la App Store en tu iPhone o iPad. Entra en la sección “Cuenta”. Ve a “Comprado” y verás una lista con todo lo que hayas descargado y comprado en la tienda. Busca Fortnite en la lista o ayúdate con la barra de búsqueda para encontrarlo. Una vez lo veas notarás que puedes descárgalo, solo comienza la descarga y espera a que finalice.

¡Listo! Así de sencillo tienes Fortnite en iOS otra vez, pero recuerda dos cosas: primero, no lo desinstales otra vez porque podrías no conseguirlo; segundo, si recuerdas haberlo instalado pero no lo encuentras, puede que hayas ocultado su instalación en la lista. En este último caso, en tu perfil dentro de la tienda (paso 2), solo ve a “compras ocultas” y encontrarás Fortnite en la lista. Muy fácil ¿verdad?

¿Por qué Apple retiró Fortnite de la App Store?

Como mencionamos al inicio, la retirada de Fortnite de las tiendas de aplicaciones de Android e iOS es culpa directa de Epic Games. La compañía decidió rebajar el precio de muchas transacciones dentro de la aplicación, pero lo hizo de una forma que no representara pérdida para ellos.

Epic Games introdujo su propio sistema de pagos para microtransacciones que dejaba por fuera a Apple y Google. ¿Qué significa esto? Que estas compañías dejaron de percibir las comisiones correspondientes por ventas in-app. Los procesadores de pago de Google y Apple seguían disponibles en el juego, pero con precios mayores.

Esta decisión beneficia a los usuarios porque ahora pueden comprar skins y otras cosas a menor precio, pero viola las políticas de Google y Apple. ¿Cuál en específico? La de utilizar los sistemas de pago de la Play Store y la App Store por el hecho de “publicitarse” dentro de esas tiendas.

Epic Games asegura que lo hacen porque las comisiones son abusivas, mismo argumento que han usado para no llevar algunos juegos a Steam y otras tiendas. ¿Tienen razón? Podría ser, pero tiene tela para corta. Epic bajó los precios, pero no dejó de percibir un centavo menos y ahora incluso ganan más, todo ello mientras seguían exhibiéndose en la App Store y Play Store.

En el caso contra Apple la cosa va más allá, porque los desarrolladores de Fornite decidieron introducir una demanda contra los de Cupertino. ¿Con qué alegato? Monopolización de contenido al exigir que la App Store sea la única forma legal de instalar una aplicación en iOS, algo que no sucede en Android.

¿Podría ser peor la retirada de Fortnite y el caso de Epic Game? ¿Qué consecuencias ha tenido?

Para el caso de Apple, definitivamente sí. Apple podría retirar el certificado de desarrollador a Epic Games, y con ello hacer que no funcionen ninguna de sus aplicaciones en iOS. Esto sería la medida más grave de cara a los usuarios y honestamente vemos complicado que suceda, pero está sobre la mesa.

Mientras, algunos usuarios en MilAnuncios y otras páginas webs de ventas particulares han empezado a vender iPhones y iPads con Fortnite. Lo curioso es que los venden a un precio mayor al de un dispositivo nuevo, cuando hablamos de dispositivos usados (poco o mucho, pero usados).

¿Por qué lo hacen y por qué es un mercado que podría tener algo de éxito? Porque el método para tener Fortnite en iOS es demasiado específico, y hay millones de personas desesperadas por jugar Fortnite.

¿Qué pasará al final? No lo sabemos con exactitud, pero sí conocemos que Apple, Google y Epic están sentados en la mesa de negociación.