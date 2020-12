Si bloqueaste a un usuario en TikTok por error y quieres saber cómo desbloquearlo fácilmente, estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar muy fácilmente qué es lo que debes hacer para desbloquear a cualquier usuario dentro de TikTok.

Desde ya te recomendamos desactivar los comentarios en tus vídeos de TikTok si sueles recibir agresiones o bromas de mal gusto. Muchos de los usuarios que reciben este tipo de comentarios bloquean personas por error en TikTok, es por eso que lo mejor es desactivar los comentarios para no perder el tiempo en bloqueos y desbloqueos.

¿Cómo desbloquear usuarios en TikTok?

Antes de que te mostremos el tutorial que tienes que seguir para poder desbloquear usuarios en TikTok, es muy importante que tengas instalada la última versión de la app en tu móvil. Puedes comprobar esto actualizando manualmente TikTok desde la tienda de aplicaciones de Google.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil Android.

desde tu dispositivo móvil Android. Una vez que estés dentro de TikTok, deberás pinchar en tu cuenta, o sea en la opción que dice “Yo”.

Ingresarás en tu perfil. Allí deberás pulsar sobre los tres puntos verticales que se muestran arriba a la derecha de la pantalla.

que se muestran arriba a la derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva pantalla llamada Ajustes y privacidad. Allí deberás pulsar sobre la opción que dice Privacidad.

Vete hasta el fondo de la pantalla y pulsa en la última opción, la que dice Cuentas bloqueadas .

. Se mostrarán todos los usuarios que has bloqueado en TikTok, pincha en Desbloquear para que el usuario desaparezca de la lista.

para que el usuario desaparezca de la lista. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, podrás ver como TikTok te muestra un mensaje en la parte superior de la pantalla.

Cabe destacar que este artículo no te servirá para saber si te han bloqueado dentro de TikTok, solo sirve para desbloquear usuarios que tú mismo has bloqueado. Sin mucho más que añadir, si te equivocaste y desbloqueaste un usuario que no querías desbloquear, puedes volver a bloquearlo desde esa misma pantalla. Eso sí, no salgas de la misma, ya que una vez que abandonas ese apartado, no podrás volver a bloquear a ese usuario (tendrás que usar el buscador y escribir su nombre).