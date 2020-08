¿Realizaste un comentario que no le ha caído muy bien a uno de los usuarios que sigues en TikTok y ya no ves sus vídeos? Lo más probable es que esa persona te haya bloqueado. Si quieres saber en efecto si te ha bloqueado o no, o bien es un problema en el algoritmo de TikTok, has llegado al lugar indicado. Aquí te mostraremos muy fácilmente cómo descubrir si alguien te bloqueó dentro de esta popular red social.

¿Cómo saber si te han bloqueado en TikTok?

Al igual que sucede en otras redes sociales, TikTok no te envía una notificación cuándo alguien te bloqueó, por lo que tendrás que realizar algunos métodos para que puedas descubrir si en verdad te han bloqueado o no.

Busca al usuario en TikTok

El método más simple que puedes llevar a cabo para saber si alguien te bloqueó en TikTok, es buscar al usuario dentro de la plataforma, ¿no sabes cómo hacerlo? Sigue estos pasos:

Dentro de TikTok, deberás pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica abajo a la izquierda de la pantalla, la que dice Tendencias .

que se ubica abajo a la izquierda de la pantalla, la que dice . En el apartado de Buscar , pincha y escribe el nombre del usuario que piensas que te ha bloqueado en TikTok.

, pincha y que piensas que te ha bloqueado en TikTok. Una vez mostrados los resultados, pincha en la opción que dice Usuarios .

. Si no encuentras al usuario que has buscado, el mismo te ha bloqueado dentro de esta red social.

Es muy importante que ingreses el nombre de usuario exacto de la persona que crees que te ha bloqueado, pues si te equivocas en alguna letra o número y ese usuario no te ha bloqueado, TikTok no te mostrará la cuenta en los resultados de la búsqueda.

Busca entre todos tus seguidores

Otro método que puedes realizar, si el primero no te funciona, es buscar en la lista de seguidores a la persona que te puede haber bloqueado. Eso sí, para que este método funcione, el usuario en cuestión te tiene que haber mandado una solicitud de seguimiento.

Ingresa en tu cuenta de TikTok pinchando sobre “Yo”.

pinchando sobre “Yo”. Por consiguiente, pincha en Siguiendo o en Seguidores .

o en . Busca a la persona que piensas que te ha bloqueado.

Si TikTok te dice que no se han encontrado resultados, es porque ese usuario te ha bloqueado.

Sin mucho más que añadir, es importante mencionar que estos métodos también los puedes llevar a cabo si usas TikTok sin haber descargado la app, pues estas opciones están disponibles en la versión web que la red social ofrece para dispositivos móviles.