¿Buscabas cómo desactivar el desvío de llamadas en tu móvil? Esta es una de esas funcionalidades súper útiles que lleva años entre nosotros, pero muy pocas personas saben dominar correctamente. En ocasiones es algo que se realiza directamente desde los ajustes de tu móvil, mientras que otras veces es un proceso que funciona con un código MMI. Sin embargo, sea cual sea tu modalidad, aquí te ensañaremos cómo deshabilitar el desvío de llamadas en tu móvil.

¿Qué es el desvío de llamadas y por qué querrías quitarlo?

Como su nombre lo deja ver, el desvío de llamadas es un servicio que permite redireccionar una llamada entrante hacia otro móvil con una línea diferente. Es especialmente útil si tienes varios dispositivos y solo quieres salir a la calle con uno en algún momento. También sirve si quieres administrar todas las llamadas desde un solo móvil o para que se comuniquen contigo si tu línea principal está ocupada o sin cobertura.

Para la persona que llama no supone una tarifa adicional, pero el desvío desde tu primera línea a la segunda sí se te cobrará a ti. Este es quizás su problema más grande y la razón principal para quitarlo, pues cuando dejas de necesitar el desvío no querrás seguir pagándolo porque se activa, ¿verdad? Lo mismo pasa si ya no tienes varias líneas activas o si te roban el móvil en algún momento, entonces ¿para qué tenerlo activo?



Si alguno de estos escenarios es el tuyo (o no) y deseas aprender a quitar el desvío de llamadas en tu móvil, entonces llegaste al lugar correcto. Sigue leyendo y encontrarás la respuesta que buscas.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas en Android

Siendo el sistema operativo de Google el más utilizado en móviles de todo el mundo no podíamos empezar este tutorial por otro lado. Es muy sencillo desactivar el desvío de llamadas en Android, pues es una opción que está al alcance de todos en la aplicación de llamadas de tu móvil. Solo debes hacer lo siguiente:

Abre la aplicación “Teléfono” en tu smartphone con Android. Presiona el icono de los tres puntos y ve a “Ajustes”. Selecciona la opción “Cuentas de llamadas” (o telefónicas). Elige la línea a la que deseas deshabilitarle el desvío de llamadas. Presiona sobre “Desvío de llamadas”. Cambia a “Desactivado” todas las opciones de desvío que encuentres (generalmente son cuatro).

¡Listo! Con eso tendrás desactivado el desvío de llamadas en tu móvil Android. Además, si quieres volver a habilitarlo solo tienes que seguir los mismos pasos, pero en el sexto agrega una línea de desvío y ya.

Puede que la opción para deshabilitar el desvío de llamadas cambie su ubicación o nombre en cada fabricante debido a las capas de personalización. Sin embargo, casi siempre la encontrarás dentro de la misma app de teléfono de tu móvil.

Cómo quitar el desvío de llamadas en un iPhone

¿Es posible desactivar el desvío de llamadas en un iPhone? La respuesta es que sí, incluso es más fácil que en Android. En este caso tendrás que seguir menos pasos para lograrlo, así que no te preocupes porque no te vas a perder:

Entra al menú de ajustes de tu iPhone. Dirígete a “Teléfono”. Toca sobre “Desvío de llamadas”. Desactiva la función de desvío.

Tras desactivar el servicio de desvío de llamadas comenzarás a recibirlas todas directamente en tu móvil y no en otro como venía sucediéndote. ¿Es fácil, cierto?

Cómo quitar el desvío de llamadas en tu móvil con códigos MMI

Como mencionamos arriba, el desvío de llamadas también puede deshabilitarse de otra manera, a través de los códigos MMI. Estos son códigos de marcación secretos que le indican a tu móvil que haga una cosa u otra, casi siempre son universales y pocas veces tienen que ver directamente con tu operadora.

Sin embargo, en esta ocasión detallaremos por separado el proceso para cada una de las tres principales compañías telefónicas en España. ¿La razón? Para que no falles en tu intento de desactivar esta característica. ¿Vamos allá?

Desactivar el desvío de llamadas en Vodafone es muy fácil

Para quitar el desvío de llamadas en Vodafone solo tienes que marcar uno o más de los códigos MMI que señalaremos abajo en la aplicación de teléfono de tu móvil. La cantidad dependerá del tipo de desvío que vayas a deshabilitar, pudiendo cambiar solo un ajuste global o tres individuales. ¿Qué códigos debes marcar? Estos:

Para desactivar el desvío de todas las llamadas: marca ##21# y presiona llamar.

marca ##21# y presiona llamar. Quitar el desvío cuando tu línea esté ocupada/comunicando: marca ##67# y llama.

marca ##67# y llama. Deshabilitar el desvío cuando tengas el móvil apagado o sin cobertura: marca ##62# y llama.

marca ##62# y llama. Desactivar el desvío de llamadas cuando no atiendas: marca ##61# y presiona llamar.

Desactiva el desvío de llamadas en Movistar con estos códigos MMI

Para dar de baja el servicio de redirección de llamadas en líneas Movistar solo debes seguir un proceso idéntico al de Vodafone. Coges tu móvil, abres la app de llamadas, marcas el código MMI correspondiente, llamas y listo. Aquí te dejamos los códigos que necesitas.

Marca el código ##21# para desactivar la redirección de todas las llamadas que recibas.

para desactivar la redirección de todas las llamadas que recibas. Marca ##67# y llama para deshabilitar el servicio de redirección cuando tu línea esté ocupada.

y llama para deshabilitar el servicio de redirección cuando tu línea esté ocupada. Quita la redirección de llamadas por móvil sin cobertura o apagado tecleando ##62# .

. Si quieres deshabilitar el desvío de llamadas en líneas Orange cuando no atiendas, marca ##61#.

Cómo desactivar el desvío de llamadas en Orange

Finalizamos con Orange y como podrás imaginar la desactivación del servicio de desvío se realiza con los mismos códigos que en las otras operadoras. Sin embargo, Orange también permite deshabilitar el servicio desde su aplicación “Mi Orange” para Android e iOS. ¿Cómo? Así:

Si no la tienes, descarga e instala “Mi Orange” en tu móvil desde la tienda de aplicaciones. Abre la aplicación en tu móvil. Inicia sesión con tu cuenta y contraseña de Orange. Ve al menú “Mi línea”. Desactiva la opción “Buzón de voz / Desvío de llamadas”. También puedes acceder al submenú de esa opción y desactivar el desvío solo bajo ciertas condiciones.

Que nunca más te moleste una llamada desviada a tu móvil por no quitar este servicio. Y si de casualidad no encontraste tu operadora telefónica en este artículo, tranquilo, pues el código de marcación secreto MMI es el mismo. Prueba a desactivar el desvío de llamadas en líneas del grupo MásMóvil o Esukaltel y verás que funciona igual.

¿Conoces algún otro método?