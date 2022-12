Spotify abrió la veda con su Wrapped 2022 y ahora todas las aplicaciones han lanzado la función que te permite ver tu resumen del año en ellas. Twitch te muestra los streamers que más viste en 2022, Google te hace saber qué fue lo más buscado en tu país en 2022 e Instagram te ofrece la posibilidad de crear un Reel con las mejores fotos y vídeos que compartiste en la red social (o no) durante 2022. La función que hace posible esto último se llama My Recap 2022 y ya está disponible.

A continuación, te enseñaremos a crear un vídeo con tus mejores momentos del 2022 en Instagram utilizando la función de resumen anual My Recap 2022. No te tomará más de 5 minutos crearlo, ya que la función recopila y hace la edición casi al completo por ti. Además, el resultado final podrás compartirlo en otras redes sociales, así que no pierdas más tiempo y ve a hacer tu Reel de Instagram con lo mejor de año siguiendo los siguientes pasos.

Cómo crear un Reel con tu resumen del año en Instagram (Edición 2022)

Para hacer tu resumen del año en Instagram en forma de Reel tendrás que usar una plantilla llamada «My Recap 2022» a la que puedes acceder de la siguiente forma:

Abre la app de Instagram en tu móvil.

en tu móvil. Toca el icono de Reel ubicado justo en el centro de la parte inferior.

ubicado justo en el centro de la parte inferior. Presiona el icono de la cámara que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. En la parte de abajo, desliza la opción Reel hacia la izquierda para seleccionar Plantillas .

. Las primeras cuatro que te deberían aparecer son las del My Recap 2022 de Bad Bunny, DJ Khaled, Badshah y Priah Ferguson. Elige la plantilla que prefieras pulsando en Usar plantilla para crear tu propio Reel de resumen del año.

para crear tu propio Reel de resumen del año. Ahora, pulsa cada una de las casillas que tiene un «+» para agregar tus propias fotos o vídeos al Reel. También puedes presionar en Agregar contenido multimedia para añadir varias fotos y vídeos de golpe.

para añadir varias fotos y vídeos de golpe. Finalmente, toca en Siguiente y espera a que Instagram termine de crear el Reel. Podrás ver una vista previa del mismo antes de publicarlo.

y espera a que Instagram termine de crear el Reel. Podrás ver una vista previa del mismo antes de publicarlo. ¡Listo! Pulsa en Siguiente otra vez y sigue los pasos indicados para publicarlo en Instagram o en Instagram y Facebook a la vez.

Si quieres compartir tu Reel de resumen de año en otra app que no sea Instagram o Facebook, tienes que publicarlo primero y luego seguir este tutorial de cómo descargar Reels de Instagram para descargar el tuyo. Una vez que lo hayas descargado, podrás compartirlo en la red social que quieras, incluyendo WhatsApp, TikTok o Twitter.