Como sucede todos los años desde hace bastante tiempo, Google pone a disposición de todos los usuarios un sitio web desde el cual se pueden conocer las palabras más buscadas de 2022. Titulado como “El año en búsquedas 2022”. Acceder al mismo es extremadamente sencillo.

¿Te interesa conocer cuáles han sido las tendencias del 2022 en Google? Si tu respuesta es “sí”, queremos decirte que has llegado al lugar indicado. Aquí te explicaremos paso a paso todo lo que deberás hacer para ver cuáles han sido las palabras más buscadas en 2022, ¡no te lo puedes perder!

El año de Google en búsquedas te sorprenderá

A diferencia de lo que suelen realizar otras compañías a finales de cada año, Google no ofrece una estadística personalizada de lo que han buscado los usuarios, ¿qué quiere decir esto? Que no tendrás la posibilidad de ver las palabras que más has buscado en Google.

En cambio, la empresa en cuestión permite acceder a una serie de datos que están divididos por países. O sea, podrás ver lo que más ha buscado la gente en Google en tu país en 2022, como así también en otras regiones del mundo.

Para poder visualizar esos datos desde tu móvil u ordenador, deberás seguir todos estos pasos:

Ver lo más buscado en Google en 2022 en tu país 1 de 2

Primero tendrás que ingresar en este sitio web.

Una vez allí, deberás seleccionar tu país .

. En segundos, Google te mostrará todas las tendencias del 2022 que están relacionadas con el país que has seleccionado.

que están relacionadas con el país que has seleccionado. Cabe añadir que también podrás acceder a las tendencias internacionales.

Así mismo, Google ha publicado un vídeo (el cual puedes ver arriba de este párrafo) en el que se muestran algunas de las frases y palabras que más ha buscado la gente a lo largo del 2022. Si bien dicho vídeo está más que interesante, hubiera estado muy bien que realicen un resumen del año personalizado, algo que Twitch ha logrado llevar a cabo casi de forma perfecta.

Sin mucho más que agregar, queremos recordarte que aún puedes acceder a las tendencias de búsquedas de años anteriores, ¿cómo? Cambiando el año 2022 por cualquier otro que quieras visualizar (desde la URL que aparece en el navegador).